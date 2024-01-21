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https://sputnikarabic.ae/20240121/هجوم-بطائرات-مسيرة-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفطي-شرقي-سوريا--عاجل-1085251759.html
هجوم بطائرات مسيرة يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا- عاجل
هجوم بطائرات مسيرة يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، بتعرض الجيش الأمريكي لهجوم بطائرات مسيرة في حقل نفطي شرقي سوريا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T17:49+0000
2024-01-21T18:17+0000
القواعد الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
حقل نفطي
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وأوضح المراسل: "ضربت سلسلة انفجارات متزامنة قوات الجيش الأمريكي في قاعدتين لا شرعيتين له يتخذهما في حقلين للنفط والغاز، شرقي سوريا".وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن القوات الأمريكية في قاعدة حقل "العمر" النفطي، تعرضت، مساء اليوم، إلى هجوم بطائرات مسيرة في عمق القاعدة.وأشار إلى أن أصوات الانفجارات سمع دويها في القرى والبلدات المحيطة بالقاعدة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، بالتزامن مع اطلاق كثيف للمضادات الأرضية والجوية الأمريكية المنتشرة في محيط القاعدة الأمريكية.أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم أمس، وقوع هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بموقع "إكس"، أن الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران. مشيرة إلى اعتراض وتدمير معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد، فيما أصابت بعض الصواريخ القاعدة.وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية، بأنه يجري تقييم الضرر بعد الهجوم الصاروخي. وفي الوقت ذاته أكدت أن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابة جندي عراقي على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20240121/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-بالمسيرات-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-الجولان--1085251385.html
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القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, حقل نفطي, العالم العربي
القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, حقل نفطي, العالم العربي

هجوم بطائرات مسيرة يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا- عاجل

17:49 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 18:17 GMT 21.01.2024)
© AFP 2023 / Jung Yeon-Jeقاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، بتعرض الجيش الأمريكي لهجوم بطائرات مسيرة في حقل نفطي شرقي سوريا.
وأوضح المراسل: "ضربت سلسلة انفجارات متزامنة قوات الجيش الأمريكي في قاعدتين لا شرعيتين له يتخذهما في حقلين للنفط والغاز، شرقي سوريا".
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن القوات الأمريكية في قاعدة حقل "العمر" النفطي، تعرضت، مساء اليوم، إلى هجوم بطائرات مسيرة في عمق القاعدة.
وأكد المراسل إلى أن الهجوم يأتي بعد ساعات قليل على مناورات عسكرية أجرتها القوات الأمريكية في الحقل، بهدف محاكاة التصدي لهجمات بطائرات مسيرة.
وأشار إلى أن أصوات الانفجارات سمع دويها في القرى والبلدات المحيطة بالقاعدة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، بالتزامن مع اطلاق كثيف للمضادات الأرضية والجوية الأمريكية المنتشرة في محيط القاعدة الأمريكية.
سوريا- القنيطرة- الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
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17:52 GMT
وأكد سكان محليون في محيط الحقل أن الدفاعات الأمريكية فشلت بشكل ذريع بالتصدي للهجوم الذي أصاب عمق القاعدة بشكل مباشر.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم أمس، وقوع هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بموقع "إكس"، أن الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران. مشيرة إلى اعتراض وتدمير معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد، فيما أصابت بعض الصواريخ القاعدة.
وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية، بأنه يجري تقييم الضرر بعد الهجوم الصاروخي. وفي الوقت ذاته أكدت أن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابة جندي عراقي على الأقل.
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