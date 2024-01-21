https://sputnikarabic.ae/20240121/وفاة61-شخصاً-في-الولايات-المتحدة-خلال-أسبوع-بسبب-الطقس-البارد-1085229366.html
وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد
وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد
استقر الطقس البارد بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T06:58+0000
2024-01-21T06:58+0000
2024-01-21T06:58+0000
العالم
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ووفقا للبيانات الرسمية، توفي 61 شخصا بسبب البرد القطبي الشمالي. تم تسجيل هذه البيانات فقط للأسبوع الماضي.وأفادت شبكة "إن بي سي" أن أغلب الضحايا، في ولايتي تينيسي وأوريجون، حيث انخفضت درجة الحرارة في بعض النقاط إلى 34.4 درجة تحت الصفر.وكانت شبكة "إن بي سي" قد أبلغت في وقت سابق عن 47 حالة وفاة.ومنذ 12 يناير/كانون الثاني، شهدت معظم أنحاء الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة وصولا إلى 34 درجة تحت الصفر، فضلا عن تساقط الثلوج بغزارة. وأفادت التقارير أنه في شيكاغو، لم يتمكن العشرات من أصحاب سيارات تسلا من شحن سياراتهم وتركوها في ساحة انتظار السيارات.وفي وقت سابق، اعترفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن عام 2023 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق. وقد تميز بالعديد من الأرقام القياسية المناخية.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الثلوج-الكثيفة-تطمر-طائرة-ألمانية-وتعطبها-في-أرض-المطار-فيديو--1083704290.html
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العالم
وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد
استقر الطقس البارد بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقا للبيانات الرسمية، توفي 61 شخصا بسبب البرد القطبي الشمالي. تم تسجيل هذه البيانات فقط للأسبوع الماضي.
وأفادت شبكة "إن بي سي" أن أغلب الضحايا، في ولايتي تينيسي وأوريجون، حيث انخفضت درجة الحرارة في بعض النقاط إلى 34.4 درجة تحت الصفر.
وكانت شبكة "إن بي سي" قد أبلغت في وقت سابق عن 47 حالة وفاة.
ومنذ 12 يناير/كانون الثاني، شهدت معظم أنحاء الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة وصولا إلى 34 درجة تحت الصفر، فضلا عن تساقط الثلوج بغزارة. وأفادت التقارير أنه في شيكاغو، لم يتمكن العشرات من أصحاب سيارات تسلا من شحن سياراتهم وتركوها في ساحة انتظار السيارات.
وفي وقت سابق، اعترفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن عام 2023 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق. وقد تميز بالعديد من الأرقام القياسية المناخية.