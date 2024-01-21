عربي
https://sputnikarabic.ae/20240121/وفاة61-شخصاً-في-الولايات-المتحدة-خلال-أسبوع-بسبب-الطقس-البارد-1085229366.html
وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد
وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد
استقر الطقس البارد بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T06:58+0000
2024-01-21T06:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103941/24/1039412495_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_477711983bb4ed694ee1b4e33dde43f1.jpg
ووفقا للبيانات الرسمية، توفي 61 شخصا بسبب البرد القطبي الشمالي. تم تسجيل هذه البيانات فقط للأسبوع الماضي.وأفادت شبكة "إن بي سي" أن أغلب الضحايا، في ولايتي تينيسي وأوريجون، حيث انخفضت درجة الحرارة في بعض النقاط إلى 34.4 درجة تحت الصفر.وكانت شبكة "إن بي سي" قد أبلغت في وقت سابق عن 47 حالة وفاة.ومنذ 12 يناير/كانون الثاني، شهدت معظم أنحاء الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة وصولا إلى 34 درجة تحت الصفر، فضلا عن تساقط الثلوج بغزارة. وأفادت التقارير أنه في شيكاغو، لم يتمكن العشرات من أصحاب سيارات تسلا من شحن سياراتهم وتركوها في ساحة انتظار السيارات.وفي وقت سابق، اعترفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن عام 2023 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق. وقد تميز بالعديد من الأرقام القياسية المناخية.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الثلوج-الكثيفة-تطمر-طائرة-ألمانية-وتعطبها-في-أرض-المطار-فيديو--1083704290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103941/24/1039412495_158:0:2687:1897_1920x0_80_0_0_f80c89ac98e71c35727838ae05d6887c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وفاة61 شخصاً في الولايات المتحدة خلال أسبوع بسبب الطقس البارد

06:58 GMT 21.01.2024
© AP Photo / Felicia Fonsecaتساقط ثلوج كثيفة في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية فبراير/ شباط 2019
تساقط ثلوج كثيفة في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Felicia Fonseca
تابعنا عبر
استقر الطقس البارد بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقا للبيانات الرسمية، توفي 61 شخصا بسبب البرد القطبي الشمالي. تم تسجيل هذه البيانات فقط للأسبوع الماضي.
وأفادت شبكة "إن بي سي" أن أغلب الضحايا، في ولايتي تينيسي وأوريجون، حيث انخفضت درجة الحرارة في بعض النقاط إلى 34.4 درجة تحت الصفر.
طائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
الثلوج الكثيفة تطمر طائرة ألمانية وتعطبها في أرض المطار... فيديو
3 ديسمبر 2023, 11:13 GMT
وكانت شبكة "إن بي سي" قد أبلغت في وقت سابق عن 47 حالة وفاة.
ومنذ 12 يناير/كانون الثاني، شهدت معظم أنحاء الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة وصولا إلى 34 درجة تحت الصفر، فضلا عن تساقط الثلوج بغزارة. وأفادت التقارير أنه في شيكاغو، لم يتمكن العشرات من أصحاب سيارات تسلا من شحن سياراتهم وتركوها في ساحة انتظار السيارات.
وفي وقت سابق، اعترفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن عام 2023 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق. وقد تميز بالعديد من الأرقام القياسية المناخية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильтяне блокируют автостраду в знак протеста против судебной реформы - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تظاهرات في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو.. فيديو وصور06:42 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала