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https://sputnikarabic.ae/20231203/الثلوج-الكثيفة-تطمر-طائرة-ألمانية-وتعطبها-في-أرض-المطار-فيديو--1083704290.html
الثلوج الكثيفة تطمر طائرة ألمانية وتعطبها في أرض المطار... فيديو
الثلوج الكثيفة تطمر طائرة ألمانية وتعطبها في أرض المطار... فيديو
ذكرت وسائل إعلام عن انقلاب طائرة تابعة لشركة طيران" باير لاين" النمساوية، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة على أرض المطار. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:13+0000
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وفقا لممثل شركة الطيران "باير لاين": "الأمر الذي أدى إلى الحادث هو تساقط الثلوج بكثافة على أرض المطار".ويوضح التسجيل المصور للحادثة التي حصلت في مطار ألماني، والذي يبين تموضع الطائرة (المنقلبة)، ومحاطة بمجموعة من سيارات الدفاع المدني والإنقاذ. وفي سياق متصل، شهدت الأقاليم الجنوبية لروسيا الاتحادية تغيرًا جذريًا في الطقس، من الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في مدينة سوتشي، إلى الثلوج المتساقطة والفيضانات في شبه جزيرة القرم الروسية.وتسببت هذه الكوراث الطبيعية في تعطيل حركة مرور السكك الحديدية في سوتشي. كما أن التحذير بوجود العواصف لا يزال ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألفا من سكان شبه الجزيرة من دون كهرباء.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العاصفة التي ضربت سوتشي وعواقب الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم
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العالم, منوعات, نادي الفيديو
العالم, منوعات, نادي الفيديو

الثلوج الكثيفة تطمر طائرة ألمانية وتعطبها في أرض المطار... فيديو

11:13 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 03.12.2023)
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTIطائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي
طائرة تابعة لشركة طيران لاتام تقف على مدرج في مطار سانتياغو الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTI
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ذكرت وسائل إعلام عن انقلاب طائرة تابعة لشركة طيران" باير لاين" النمساوية، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة على أرض المطار.
وفقا لممثل شركة الطيران "باير لاين": "الأمر الذي أدى إلى الحادث هو تساقط الثلوج بكثافة على أرض المطار".
ويوضح التسجيل المصور للحادثة التي حصلت في مطار ألماني، والذي يبين تموضع الطائرة (المنقلبة)، ومحاطة بمجموعة من سيارات الدفاع المدني والإنقاذ.
وفي سياق متصل، شهدت الأقاليم الجنوبية لروسيا الاتحادية تغيرًا جذريًا في الطقس، من الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في مدينة سوتشي، إلى الثلوج المتساقطة والفيضانات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وتسببت هذه الكوراث الطبيعية في تعطيل حركة مرور السكك الحديدية في سوتشي. كما أن التحذير بوجود العواصف لا يزال ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألفا من سكان شبه الجزيرة من دون كهرباء.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العاصفة التي ضربت سوتشي وعواقب الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم
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