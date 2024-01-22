https://sputnikarabic.ae/20240122/أهالي-محتجزين-إسرائيليين-في-غزة-يقتحمون-جلسة-لجنة-المال-بالكنيست-فيديو-1085281352.html
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو
اقتحم عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الكنيست (البرلمان)، وتسببوا في فض إحدى جلساته. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T10:39+0000
2024-01-22T10:39+0000
2024-01-22T10:39+0000
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0009b0896e64e63f1e9b09e5384f2a7.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عائلات المحتجزين اقتحمت جلسة للجنة المال في الكنيست.وردد أهالي المحتجزين هتافات بينها "تجلسون هنا وهم يموتون في غزة"، و"غادروا كراسيكم".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نظم العشرات من عائلات المحتجزين وناشطين إسرائيليين تظاهرة في القدس الغربية، أغلقوا خلالها مدخل الكنيست.وطلب المحتجون بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة الآن.وتتهم عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن ذويهم في غزة، وعدم السعي لإجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".وتقول إسرائيل إن هناك 136 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة، بعدما أطلقت "حماس" في إطار هدنة انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سراح 110 محتجزا من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة-يشعلون-النيران-ويغلقون-طريقا-في-تل-أبيب-فيديو-1085157677.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_92e7966fec3bf58364e0a5e4095b0cdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس
قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو
اقتحم عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الكنيست (البرلمان)، وتسببوا في فض إحدى جلساته.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن عائلات المحتجزين اقتحمت جلسة للجنة المال في الكنيست.
وردد أهالي المحتجزين هتافات بينها "تجلسون هنا وهم يموتون في غزة"، و"غادروا كراسيكم".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نظم العشرات من عائلات المحتجزين
وناشطين إسرائيليين تظاهرة في القدس الغربية، أغلقوا خلالها مدخل الكنيست.
وطلب المحتجون بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة الآن.
وتتهم عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن ذويهم في غزة، وعدم السعي لإجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وتقول إسرائيل إن هناك 136 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة، بعدما أطلقت "حماس" في إطار هدنة انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سراح 110 محتجزا من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.