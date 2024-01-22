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https://sputnikarabic.ae/20240122/أهالي-محتجزين-إسرائيليين-في-غزة-يقتحمون-جلسة-لجنة-المال-بالكنيست-فيديو-1085281352.html
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو
اقتحم عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الكنيست (البرلمان)، وتسببوا في فض إحدى جلساته. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T10:39+0000
2024-01-22T10:39+0000
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حركة حماس
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عائلات المحتجزين اقتحمت جلسة للجنة المال في الكنيست.وردد أهالي المحتجزين هتافات بينها "تجلسون هنا وهم يموتون في غزة"، و"غادروا كراسيكم".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نظم العشرات من عائلات المحتجزين وناشطين إسرائيليين تظاهرة في القدس الغربية، أغلقوا خلالها مدخل الكنيست.وطلب المحتجون بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة الآن.وتتهم عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن ذويهم في غزة، وعدم السعي لإجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".وتقول إسرائيل إن هناك 136 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة، بعدما أطلقت "حماس" في إطار هدنة انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سراح 110 محتجزا من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة-يشعلون-النيران-ويغلقون-طريقا-في-تل-أبيب-فيديو-1085157677.html
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قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس
قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس

أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديو

10:39 GMT 22.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guezإسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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اقتحم عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الكنيست (البرلمان)، وتسببوا في فض إحدى جلساته.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عائلات المحتجزين اقتحمت جلسة للجنة المال في الكنيست.
وردد أهالي المحتجزين هتافات بينها "تجلسون هنا وهم يموتون في غزة"، و"غادروا كراسيكم".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نظم العشرات من عائلات المحتجزين وناشطين إسرائيليين تظاهرة في القدس الغربية، أغلقوا خلالها مدخل الكنيست.
وطلب المحتجون بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة الآن.
إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يشعلون النيران ويغلقون طريقا في تل أبيب... فيديو
18 يناير, 20:41 GMT
وتتهم عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن ذويهم في غزة، وعدم السعي لإجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وتقول إسرائيل إن هناك 136 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة، بعدما أطلقت "حماس" في إطار هدنة انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سراح 110 محتجزا من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
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