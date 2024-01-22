https://sputnikarabic.ae/20240122/إسرائيل-اعتقال-14-بينهم-ضباط-وجنود-متهمين-ببيع-تصاريح-دخول-للفلسطينيين-1085261392.html

إسرائيل.. اعتقال 14 بينهم ضباط وجنود متهمين ببيع تصاريح دخول للفلسطينيين

إسرائيل.. اعتقال 14 بينهم ضباط وجنود متهمين ببيع تصاريح دخول للفلسطينيين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 مشتبهًا به، بينهم ضباط وجنود، في بيع تصاريح دخول لعمال فلسطينيين إلى إسرائيل. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T07:38+0000

2024-01-22T07:38+0000

2024-01-22T08:44+0000

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وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه به الرئيسي في القضية قام ببيع تصاريح الدخول إلى إسرائيل من خلال ابنه، وهو جندي يخدم عند أحد الحواجز في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به اليوم الاثنين، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ومنذ بداية الحرب، تمنع إسرائيل نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول البلاد.وطالب مسؤولون إسرائيليون بالسماح بإدخال العمال، للتخفيف من حالة التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، وسط رفض من وزراء متشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240121/رغم-معارضة-بن-غفير-الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-تحويل-أموال-ضرائب-السلطة-الفلسطينية-1085237585.html

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