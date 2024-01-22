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https://sputnikarabic.ae/20240122/إسرائيل-اعتقال-14-بينهم-ضباط-وجنود-متهمين-ببيع-تصاريح-دخول-للفلسطينيين-1085261392.html
إسرائيل.. اعتقال 14 بينهم ضباط وجنود متهمين ببيع تصاريح دخول للفلسطينيين
إسرائيل.. اعتقال 14 بينهم ضباط وجنود متهمين ببيع تصاريح دخول للفلسطينيين
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 مشتبهًا به، بينهم ضباط وجنود، في بيع تصاريح دخول لعمال فلسطينيين إلى إسرائيل. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T07:38+0000
2024-01-22T08:44+0000
إسرائيل
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وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه به الرئيسي في القضية قام ببيع تصاريح الدخول إلى إسرائيل من خلال ابنه، وهو جندي يخدم عند أحد الحواجز في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به اليوم الاثنين، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ومنذ بداية الحرب، تمنع إسرائيل نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول البلاد.وطالب مسؤولون إسرائيليون بالسماح بإدخال العمال، للتخفيف من حالة التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، وسط رفض من وزراء متشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240121/رغم-معارضة-بن-غفير-الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-تحويل-أموال-ضرائب-السلطة-الفلسطينية-1085237585.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل.. اعتقال 14 بينهم ضباط وجنود متهمين ببيع تصاريح دخول للفلسطينيين

07:38 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 08:44 GMT 22.01.2024)
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 مشتبهًا به، بينهم ضباط وجنود، في بيع تصاريح دخول لعمال فلسطينيين إلى إسرائيل.
وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه به الرئيسي في القضية قام ببيع تصاريح الدخول إلى إسرائيل من خلال ابنه، وهو جندي يخدم عند أحد الحواجز في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به اليوم الاثنين، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكشف التحقيق أيضًا أن المشتبه به يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين كانت مهمتهم تحديد الفلسطينيين المهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل، وجمع الأموال منهم.

ومنذ بداية الحرب، تمنع إسرائيل نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول البلاد.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
رغم معارضة بن غفير... "الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية
أمس, 10:55 GMT
وطالب مسؤولون إسرائيليون بالسماح بإدخال العمال، للتخفيف من حالة التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، وسط رفض من وزراء متشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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