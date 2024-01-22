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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-التقارير-المتعلقة-بالذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-تثير-قلقا-بالغا--1085294062.html
الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا
الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا
أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، أن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع في أوكرانيا مثيرة للقلق للغاية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T16:39+0000
2024-01-22T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الامم المتحدة
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وقال إيبو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "أي عمليات لنقل الأسلحة يجب أن تتم في إطار الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الصراع (الأوكراني) تثير القلق بالفعل".وأضاف إيبو أن "الأمين العام دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودية".وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب، في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
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العالم, روسيا, الامم المتحدة
العالم, روسيا, الامم المتحدة

الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا

16:39 GMT 22.01.2024
© Photo / unsplash/ Mathias Redingالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / unsplash/ Mathias Reding
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أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، أن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع في أوكرانيا مثيرة للقلق للغاية.
وقال إيبو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "أي عمليات لنقل الأسلحة يجب أن تتم في إطار الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الصراع (الأوكراني) تثير القلق بالفعل".
وأضاف إيبو أن "الأمين العام دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف من مجلس الأمن: البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد بسبب الدعم الغربي لكييف... فيديو
15:27 GMT

تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.

وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب، في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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