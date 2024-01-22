https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-التقارير-المتعلقة-بالذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-تثير-قلقا-بالغا--1085294062.html
الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا
الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا
أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، أن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع في أوكرانيا مثيرة للقلق للغاية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T16:39+0000
2024-01-22T16:39+0000
2024-01-22T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الامم المتحدة
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وقال إيبو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "أي عمليات لنقل الأسلحة يجب أن تتم في إطار الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الصراع (الأوكراني) تثير القلق بالفعل".وأضاف إيبو أن "الأمين العام دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودية".وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب، في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240122/لافروف-البحث-عن-سبل-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-معقد-بسبب-الدعم-الغربي-لكييف-1085292419.html
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العالم, روسيا, الامم المتحدة
العالم, روسيا, الامم المتحدة
الأمم المتحدة: التقارير المتعلقة بالذخائر العنقودية في أوكرانيا تثير قلقا بالغا
أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، أن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع في أوكرانيا مثيرة للقلق للغاية.
وقال إيبو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "أي عمليات لنقل الأسلحة يجب أن تتم في إطار الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الصراع (الأوكراني) تثير القلق بالفعل".
وأضاف إيبو أن "الأمين العام دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودية".
تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.
وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب، في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.