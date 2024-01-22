https://sputnikarabic.ae/20240122/التمساح-تضرب-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1085261114.html
"التمساح" تضرب معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
"التمساح" تضرب معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
ضربت مجموعة هجومية من طيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، مسلحين أوكرانيين ومعقلًا للعدو في اتجاه كراسني ليمان. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T06:53+0000
2024-01-22T06:53+0000
2024-01-22T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تنفيذ الضربة بصواريخ طيران غير موجهة من أقرب مكان ممكن وفي ظروف جوية صعبة. وبحسب تقرير موجه المدفع في الطائرة، فقد تم إصابة جميع الأهداف بنجاح.وقال طيار مروحية كا-52 "التمساح": "نفذنا اليوم مهمة قتالية لتدمير معاقل العدو وقوته البشرية. وتم خلال المهمة إجراء مناورات مضادة للصواريخ من خلال إطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة. تعمل جميع المعدات بشكل صحيح، بفضل طاقمنا الهندسي، ويتم تنفيذ المهام في أي ظروف جوية".وتضم المجموعة الهجومية مروحية الاستطلاع والهجوم كا-52 "التمساح"، ومروحية النقل والقتال "مي-35إم"، والمروحية المتعددة الأغراض "مي-8". بالإضافة إلى ذلك، يرافق المجموعة متخصصون من مجموعة البحث والإنقاذ ومجموعة الدعم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" تضرب معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
ضربت مجموعة هجومية من طيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، مسلحين أوكرانيين ومعقلًا للعدو في اتجاه كراسني ليمان.
وتم تنفيذ الضربة بصواريخ طيران غير موجهة من أقرب مكان ممكن وفي ظروف جوية صعبة. وبحسب تقرير موجه المدفع في الطائرة، فقد تم إصابة جميع الأهداف بنجاح.
وقال طيار مروحية كا-52 "التمساح": "نفذنا اليوم مهمة قتالية لتدمير معاقل العدو وقوته البشرية. وتم خلال المهمة إجراء مناورات مضادة للصواريخ من خلال إطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة. تعمل جميع المعدات بشكل صحيح، بفضل طاقمنا الهندسي، ويتم تنفيذ المهام في أي ظروف جوية".
وتضم المجموعة الهجومية مروحية الاستطلاع والهجوم كا-52 "التمساح"، ومروحية النقل والقتال "مي-35إم"، والمروحية المتعددة الأغراض "مي-8". بالإضافة إلى ذلك، يرافق المجموعة متخصصون من مجموعة البحث والإنقاذ ومجموعة الدعم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.