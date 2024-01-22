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https://sputnikarabic.ae/20240122/ميغ-41-الاعتراضية-البعيدة-المدى-ستصبح-مقاتلة-فريدة-من-الجيل-السادس-1085266309.html
"ميغ-41" الاعتراضية البعيدة المدى ستصبح مقاتلة فريدة من الجيل السادس
"ميغ-41" الاعتراضية البعيدة المدى ستصبح مقاتلة فريدة من الجيل السادس
صرّح السيناتور ونائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن الطائرة الاعتراضية "ميغ-41" ستكون أول مقاتلة روسية من الجيل السادس... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T08:09+0000
2024-01-22T08:27+0000
رصد عسكري
مقاتلات
طائرة روسية
سلاح روسيا
القوات الروسية
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وأشار بونداريف، إلى أن "المقاتلات الروسية تتحسن باستمرار، حيث يتم تحديث أسطول الطائرات الموجودة في الخدمة، ويتم تطوير واختبار وإدخال طائرات اعتراضية جديدة ومقاتلات ذات قدرة عالية على المناورة".وكان إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميغ" قد أعلن، في منتدى "آرميا-17"، أن المقاتلة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 4.3 ماخ، أما السرعة القصوى لـ"ميغ-31" هي 2.8 ماخ، ما يجعلها واحدة من أسرع المقاتلات في العالم. ومن المخطط أيضًا استخدام تقنيات التوقيع الراداري المنخفض في تصميم "ميغ-41" وإنشاء نسخة مسيّرة منها.وتتميز المقاتلات الروسية بقدرة عالية على تنفيذ مناورات حرجة جدا بكفاءة كبيرة مع سرعتها الفائقة وقدرتها على الارتفاع لمسافات شاهقة في السماء.وتدعم المقاتلات الروسية ترسانة ضخمة من الأسلحة الروسية على رأسها الصواريخ، التي يفر مداها البعيد جدا، تفوقا آخر بالنسبة للمقاتلات الروسية. "التمساح" تضرب معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
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رصد عسكري, مقاتلات, طائرة روسية, سلاح روسيا, القوات الروسية
رصد عسكري, مقاتلات, طائرة روسية, سلاح روسيا, القوات الروسية

"ميغ-41" الاعتراضية البعيدة المدى ستصبح مقاتلة فريدة من الجيل السادس

08:09 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 08:27 GMT 22.01.2024)
© Photo / Alexandrov jetsمقاتلة الجيل السادس
مقاتلة الجيل السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / Alexandrov jets
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صرّح السيناتور ونائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن الطائرة الاعتراضية "ميغ-41" ستكون أول مقاتلة روسية من الجيل السادس. ويتم تطويرها في إطار مشروع لمجمع واعد لطائرات الاعتراض البعيدة المدى (باك دي بي).
وأشار بونداريف، إلى أن "المقاتلات الروسية تتحسن باستمرار، حيث يتم تحديث أسطول الطائرات الموجودة في الخدمة، ويتم تطوير واختبار وإدخال طائرات اعتراضية جديدة ومقاتلات ذات قدرة عالية على المناورة".
وأضاف السيناتور: "تم تصميم الأفواج المقاتلة لمواجهة أي هجوم جوي، وتغطية مجموعات القوات المسلحة والأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية من الهجمات الجوية للعدو".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
"سو-57" الروسية تقوم بالمناورة البهلوانية "الكوبرا"... فيديو
أمس, 12:55 GMT

ويجري تطوير المقاتلة "ميغ-41" لتحل محل الاعتراضية الأسرع من الصوت "ميغ-31"، التي دخلت الخدمة في عام 1981.

وكان إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميغ" قد أعلن، في منتدى "آرميا-17"، أن المقاتلة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 4.3 ماخ، أما السرعة القصوى لـ"ميغ-31" هي 2.8 ماخ، ما يجعلها واحدة من أسرع المقاتلات في العالم. ومن المخطط أيضًا استخدام تقنيات التوقيع الراداري المنخفض في تصميم "ميغ-41" وإنشاء نسخة مسيّرة منها.

ومن مميزات مقاتلات الجيل السادس القدرة على الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت (أكثر من 4 ماخ)، وشبكات متكاملة، وتوقيع راداري منخفض، وقيادة اختيارية.

معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"

وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في العالم بتصنيع المقاتلات ذات القدرات العالية، التي تقدم تفوقا جويا كبيرا لقوات الروسية، مثل "سو-57" ومقاتلات فئة "ميغ" المتنوعة، بالإضافة إلى طائرات الشحن والتدريب.

© Sputnikالمقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
المقاتلة الهجومية متعددة المهام ميغ – 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
المقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
© Sputnik
وتتميز المقاتلات الروسية بقدرة عالية على تنفيذ مناورات حرجة جدا بكفاءة كبيرة مع سرعتها الفائقة وقدرتها على الارتفاع لمسافات شاهقة في السماء.
© Sputnikميغ-31
ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
ميغ-31
© Sputnik
وتدعم المقاتلات الروسية ترسانة ضخمة من الأسلحة الروسية على رأسها الصواريخ، التي يفر مداها البعيد جدا، تفوقا آخر بالنسبة للمقاتلات الروسية.
"التمساح" تضرب معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
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