https://sputnikarabic.ae/20240122/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تستخدم-الخط-الساخن-مع-واشنطن-بعد-دخول-أوستن-المستشفى-1085260136.html

الخارجية الروسية: موسكو لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن بعد دخول أوستن المستشفى

الخارجية الروسية: موسكو لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن بعد دخول أوستن المستشفى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم الخط الساخن مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما دخل وزير دفاعها لويد أوستن إلى... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T03:28+0000

2024-01-22T03:28+0000

2024-01-22T03:28+0000

الخارجية الروسية

روسيا

وزير الدفاع الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو طلبت معلومات من واشنطن بشأن المخاطر النووية المحتملة المرتبطة بغياب أوستن عن العمل بسبب مرضه: "بالطبع، نراقب بعناية شديدة كل الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في المجال الاستراتيجي. وفي هذه الحالة بالذات، لم نعتبر أن هناك أسبابًا كافية لتفعيل الخطوط الساخنة المقابلة التي أقيمت بين موسكو وواشنطن".ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.والاثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن " أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".وأوضحت أن أوستن (70 عامًا) دخل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر/ كانون الأول وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني".وقبل أيام، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤدي مهامه بالكامل أثناء وجوده في المستشفى، ولا توجد خطط لإقالته.

https://sputnikarabic.ae/20240119/الكونغرس-يستدعي-وزير-الدفاع-الأمريكي-للإدلاء-بشهادته-1085166849.html

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