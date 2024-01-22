https://sputnikarabic.ae/20240122/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تستخدم-الخط-الساخن-مع-واشنطن-بعد-دخول-أوستن-المستشفى-1085260136.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن بعد دخول أوستن المستشفى
الخارجية الروسية: موسكو لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن بعد دخول أوستن المستشفى
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم الخط الساخن مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما دخل وزير دفاعها لويد أوستن إلى... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T03:28+0000
2024-01-22T03:28+0000
2024-01-22T03:28+0000
الخارجية الروسية
روسيا
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو طلبت معلومات من واشنطن بشأن المخاطر النووية المحتملة المرتبطة بغياب أوستن عن العمل بسبب مرضه: "بالطبع، نراقب بعناية شديدة كل الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في المجال الاستراتيجي. وفي هذه الحالة بالذات، لم نعتبر أن هناك أسبابًا كافية لتفعيل الخطوط الساخنة المقابلة التي أقيمت بين موسكو وواشنطن".ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.والاثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن " أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".وأوضحت أن أوستن (70 عامًا) دخل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر/ كانون الأول وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني".وقبل أيام، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤدي مهامه بالكامل أثناء وجوده في المستشفى، ولا توجد خطط لإقالته.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الكونغرس-يستدعي-وزير-الدفاع-الأمريكي-للإدلاء-بشهادته-1085166849.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية, روسيا, وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن بعد دخول أوستن المستشفى
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم الخط الساخن مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما دخل وزير دفاعها لويد أوستن إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن موسكو لا ترى أسبابًا كافية لذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو طلبت معلومات من واشنطن بشأن المخاطر النووية المحتملة المرتبطة بغياب أوستن عن العمل بسبب مرضه: "بالطبع، نراقب بعناية شديدة كل الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في المجال الاستراتيجي. وفي هذه الحالة بالذات، لم نعتبر أن هناك أسبابًا كافية لتفعيل الخطوط الساخنة المقابلة التي أقيمت بين موسكو وواشنطن".
وأضاف ريابكوف، "أما بالنسبة لـتفاعلنا مع الولايات المتحدة في المجال النووي على حد تعبيرك، كنتيجة للخط المدمر للقيادة الأمريكية، فقد انخفض بالفعل إلى المستوى المنعدم".
ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.
والاثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن " أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".
وأوضحت أن أوستن (70 عامًا) دخل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر/ كانون الأول وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني".
وقبل أيام، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤدي مهامه بالكامل أثناء وجوده في المستشفى، ولا توجد خطط لإقالته.