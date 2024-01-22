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https://sputnikarabic.ae/20240122/الكرملين-هجمات-كييف-على-دونيتسك-عمل-إرهابي-وحشي-1085276621.html
الكرملين: هجمات كييف على دونيتسك عمل إرهابي وحشي
الكرملين: هجمات كييف على دونيتسك عمل إرهابي وحشي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات التي شنتها كييف على دونيتسك والبنية التحتية المدنية والسكان هي عمل إرهابي وحشي. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T10:06+0000
2024-01-22T10:06+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي، بمعنى أنه يضرب البنية التحتية المدنية. إنهم يقصفون الناس والسكان المدنيين. الضربة التي وقعت في اليوم السابق على مراكز التسوق في دونيتسك هي عمل إرهابي وحشي، لأنه تم استخدام أسلحة عشوائية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، إن عدد الإصابات نتيجة الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق دونيتسك، يوم الأحد، ارتفع إلى 26 شخصًا.وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، أضاف بوشيلين: "في الوقت الحالي، نتيجة لهجوم إرهابي وحشي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل 27 شخصًا وجُرح 26".وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، يوم أمس، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 الساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 قذيفة. وأُصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-قصف-سوق-دونيتسك-إلى-28-قتيلا-و30-مصابا-1085259077.html
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الكرملين: هجمات كييف على دونيتسك عمل إرهابي وحشي

10:06 GMT 22.01.2024
© Sputnik . Viktoria Velenskaya / الانتقال إلى بنك الصور قصف القوات المسلحة الأوكرانية لسوق في منطقة كيروفسكي في دونيتسك
 قصف القوات المسلحة الأوكرانية لسوق في منطقة كيروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Sputnik . Viktoria Velenskaya
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات التي شنتها كييف على دونيتسك والبنية التحتية المدنية والسكان هي عمل إرهابي وحشي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي، بمعنى أنه يضرب البنية التحتية المدنية. إنهم يقصفون الناس والسكان المدنيين. الضربة التي وقعت في اليوم السابق على مراكز التسوق في دونيتسك هي عمل إرهابي وحشي، لأنه تم استخدام أسلحة عشوائية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، إن عدد الإصابات نتيجة الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق دونيتسك، يوم الأحد، ارتفع إلى 26 شخصًا.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق دونيتسك إلى 27 قتيلا و26 مصابا
أمس, 23:42 GMT
وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، أضاف بوشيلين: "في الوقت الحالي، نتيجة لهجوم إرهابي وحشي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل 27 شخصًا وجُرح 26".
وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، يوم أمس، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.
وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 الساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 قذيفة. وأُصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
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