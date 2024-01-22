https://sputnikarabic.ae/20240122/الكرملين-هجمات-كييف-على-دونيتسك-عمل-إرهابي-وحشي-1085276621.html

الكرملين: هجمات كييف على دونيتسك عمل إرهابي وحشي

الكرملين: هجمات كييف على دونيتسك عمل إرهابي وحشي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات التي شنتها كييف على دونيتسك والبنية التحتية المدنية والسكان هي عمل إرهابي وحشي. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T10:06+0000

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2024-01-22T10:06+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي، بمعنى أنه يضرب البنية التحتية المدنية. إنهم يقصفون الناس والسكان المدنيين. الضربة التي وقعت في اليوم السابق على مراكز التسوق في دونيتسك هي عمل إرهابي وحشي، لأنه تم استخدام أسلحة عشوائية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، إن عدد الإصابات نتيجة الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق دونيتسك، يوم الأحد، ارتفع إلى 26 شخصًا.وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، أضاف بوشيلين: "في الوقت الحالي، نتيجة لهجوم إرهابي وحشي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل 27 شخصًا وجُرح 26".وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، يوم أمس، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 الساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 قذيفة. وأُصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.

https://sputnikarabic.ae/20240121/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-قصف-سوق-دونيتسك-إلى-28-قتيلا-و30-مصابا-1085259077.html

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