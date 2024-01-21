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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-قصف-سوق-دونيتسك-إلى-28-قتيلا-و30-مصابا-1085259077.html
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق دونيتسك إلى 28 قتيلا و30 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق دونيتسك إلى 28 قتيلا و30 مصابا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك ارتفع إلى 28 شخصًا، كما ارتفع عدد المصابين... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T23:42+0000
2024-01-21T23:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، عبر قناته في تليغرام، اليوم الأحد، "نتيجة للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، قُتل 28 شخصًا اليوم، وأصيب 30 من سكان المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.فقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1085254407.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, القوات الأوكرانية

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق دونيتسك إلى 28 قتيلا و30 مصابا

23:42 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك ارتفع إلى 28 شخصًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 30 شخصًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، عبر قناته في تليغرام، اليوم الأحد، "نتيجة للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، قُتل 28 شخصًا اليوم، وأصيب 30 من سكان المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
الأمين العام للأمم المتحدة يدين القصف الأوكراني على دونيتسك
19:39 GMT
فقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
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