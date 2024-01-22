https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-خروج-ترامب-من-الناتو-سيشكل-أزمة-عسكرية-وأمنية-للدول-الأوروبية-1085289304.html
خبير: خروج ترامب من الناتو سيشكل أزمة عسكرية وأمنية للدول الأوروبية
خبير: خروج ترامب من الناتو سيشكل أزمة عسكرية وأمنية للدول الأوروبية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:49+0000
2024-01-22T13:49+0000
2024-01-22T13:49+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: خروج ترامب من الناتو سيشكل أزمة عسكرية وأمنية للدول الأوروبية
خبير: خروج ترامب من الناتو سيشكل أزمة عسكرية وأمنية للدول الأوروبية
أفاد فابريس بوتييه، رئيس التخطيط السياسي السابق في "الناتو"، بأن كبار المسؤولين في حلف الناتو يخشون أنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية في عام 2024، فسيكون جادًا بشأن مغادرة الحلف. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الأوروبية والدولية الدكتور موسى عاصي:خبير: الشيء الأول الذي سيفعله ترامب إذا تم انتخابه هو الانتقام من زيلينسكي وأوكرانياوحول هذا الموضوع تحدث أيضا الخبير بالشأن الأمريكي الأستاذ ستيفن صهيوني:خبير: أوروبا تفتح قنوات سياسية وتفاوضية مع روسيا لإنهاء الأزمة التي أصبحت تنهك الاقتصاد الأوروبيإن انتقال أوكرانيا إلى استراتيجية دفاعية في عام 2024، أمر مستحيل، لأنها لا تقبل تجميد الصراع مع روسيا. حول هذا تحدث الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:خبير: الرد الإيراني سيكون في أماكن مناسبة وفقا للجغرافيا السياسية التي تفكر بها إيرانأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 5 مستشارين إيرانيين من بينهم مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق. عن هذا تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى شريقي:خبير: إيران تريد التأثير على الأمن القومي والوجود الإسرائيلي وليس على أشخاصوتحدث حول هذا الموضوع أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
خبير: خروج ترامب من الناتو سيشكل أزمة عسكرية وأمنية للدول الأوروبية
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أفاد فابريس بوتييه، رئيس التخطيط السياسي السابق في "الناتو"، بأن كبار المسؤولين في حلف الناتو يخشون أنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية في عام 2024، فسيكون جادًا بشأن مغادرة الحلف. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الأوروبية والدولية الدكتور موسى عاصي:
"الخوف لدى حلف شمال الأطلسي ولا سيما الدول الأوروبية في هذا الحلف من أن يطبّق ترامب تهديده القديم بالانسحاب من الناتو، لأنه يعتقد أن الأوروبيين هم المستفيدون فقط في هذا الإطار، ففي حال قرر ترامب الانسحاب من الحلف فإن الدول الأوروبية التي برهنت خلال الحرب الروسية الأوكرانية أنها ضعيفة جدا، ستواجه أزمة عسكرية أمنية، لذلك سيعمل ترامب على ابتزاز أوروبا من جديد".
خبير: الشيء الأول الذي سيفعله ترامب إذا تم انتخابه هو الانتقام من زيلينسكي وأوكرانيا
وحول هذا الموضوع تحدث أيضا الخبير بالشأن الأمريكي الأستاذ ستيفن صهيوني:
"إن الشيء الأول الذي سيفعله ترامب فيما إذا تم انتخابه هو الانتقام من زيلينسكي وأوكرانيا، ليس حبا بالسلام أو تعاطفا مع روسيا، بل للانتقام من زيلينسكي الذي كان السبب الرئيسي في خسائره في الانتخابات الماضية والفضيحة الكبرى التي مر بها، أما بالنسبة للتهديد بالخروج من حلف الناتو فهو لتخويف الأوروبيين من أجل دفع أموال طائلة للناتو وإبقاء أوروبا تحت السطوة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".
خبير: أوروبا تفتح قنوات سياسية وتفاوضية مع روسيا لإنهاء الأزمة التي أصبحت تنهك الاقتصاد الأوروبي
إن انتقال أوكرانيا إلى استراتيجية دفاعية في عام 2024، أمر مستحيل، لأنها لا تقبل تجميد الصراع مع روسيا. حول هذا تحدث الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:
"كييف الآن في وضع خطير جدا فقد بدأت تتوقع الهزائم في الميدان، بينما الغرب بدأ يتراجع عن دعم أوكرانيا وبدأت الأصوات تتعالى في الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بأن الحرب لا جدوى منها وهذه الأموال التي تُصرف هي من ضرائب المواطنين الغربيين، لذلك أوروبا ربما تذهب إلى فتح قنوات سياسية وتفاوضية مع روسيا لإنهاء الأزمة التي أصبحت تنهك الاقتصاد الأوروبي".
خبير: الرد الإيراني سيكون في أماكن مناسبة وفقا للجغرافيا السياسية التي تفكر بها إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 5 مستشارين إيرانيين من بينهم مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق. عن هذا تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى شريقي:
"العدو الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مآربه في هذه المنطقة وخاصة تجاه كل من يدعم ويساعد المقاومة، العدو اليوم يستفيد من كل المعلومات التي ترده من الداخل والخارج والاستطلاع الجوي وغيره لملاحقة واغتيال هؤلاء المستشارين، لذلك يمكن لإيران أن يكون ردَّها في أماكن مناسبة وفقا للجغرافيا السياسية التي يفكر بها الإيرانيون وهم يتقنون التعامل مع العدو الإسرائيلي".
خبير: إيران تريد التأثير على الأمن القومي والوجود الإسرائيلي وليس على أشخاص
وتحدث حول هذا الموضوع أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:
"الإيرانيون لا يردّون بشكل مماثل وردّهم لا يتسم بالعجلة والتهوّر بل يكون ضمن حسابات وقياسات مدروسة، وإن استهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يعني أن هناك عملا تقوم به إيران وأن العدو الإسرائيلي يستهدف من يقوم بهذا العمل المقاوم لإسرائيل، وبالنهاية إيران تريد أن تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي وليس على أشخاص أو غير ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...