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https://sputnikarabic.ae/20240122/دبلوماسي-مصري-القاهرة-ستقدم-الدعم-اللازم-للصومال-وفق-ما-تقرره-حكومته-1085285426.html
دبلوماسي مصري: القاهرة ستقدم الدعم اللازم للصومال وفق ما تقرره حكومته
دبلوماسي مصري: القاهرة ستقدم الدعم اللازم للصومال وفق ما تقرره حكومته
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر يمكنها أن تقدم الدعم للصومال حسب تطورات المشهد. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:45+0000
2024-01-22T12:45+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم المصري في الوقت الراهن للصومال هو في الإطار الدبلوماسي والسياسي، من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الأفريقية.وأوضح أن الصومال حقق بعض الاستقرار النسبي مؤخرًا، بعد الصراعات الداخلية التي شهدها خلال الفترات الماضية، في حين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" يمكن أن تبعث بالتوتر مرة أخرى في المنطقة.ويرى أنه كان من المفترض أن تتشاور إثيوبيا مع مقديشو بشأن مذكرة التفاهم، قبل توقيعها مع الإقليم الذي أعلن انفصاله في وقت سابق، باعتبار أنها أرض صومالية.ولفت إلى أن الخطوة يمكن أن تبعث بتوترات في المنطقة، التي كانت بعيدة عن الاضطرابات منذ التسعينيات.وأشار إلى أنه حال نشوب مناوشات بين الصومال والإقليم، فإن مقديشو قد تتلقى دعما من القاهرة، عبر الجامعة العربية، أو بشكل ثنائي وفق ما تقرره الحكومة الصومالية، في تعاونها مع مصر.ونوّه أن خطورة الخطوة الإثيوبية تتمثل في إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية هناك، ما يهدد الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.وأمس الأحد، صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.وعقد السيسي مباحثات مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بين البلدين أثناء استقباله، في قصر الاتحادية.ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلًا، فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".وبدوره، قال رئيس الصومال إن السلطات لن تسمح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضيها دون اتفاق مناسب.وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها "سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها".ووقع الرئيس الصومالي قانونًا يُبطل المذكرة، ووصف القانون في منشور على منصة "إكس" قائلا: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".وأعلنت جمهورية مصر موقفها الرافض للمذكرة بعد يومين من توقيعها، فقد شددت الخارجية المصرية على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".
https://sputnikarabic.ae/20240121/الرئاسة-الصومالية-لن-نسمح-بسيطرة-دول-أخرى-بما-في-ذلك-إثيوبيا-على-أي-جزء-من-أراضي-البحر-الأحمر-1085253550.html
https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-حديث-السيسي-عن-الدعم-الدفاعي-لمقديشو-ما-هي-القدرات-العسكرية-للصومال-1085248152.html
https://sputnikarabic.ae/20240121/الرئيس-المصري-يبحث-مع-نظيره-الصومالي-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1085234447.html
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حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار إثيوبيا
حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار إثيوبيا

دبلوماسي مصري: القاهرة ستقدم الدعم اللازم للصومال وفق ما تقرره حكومته

12:45 GMT 22.01.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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حصري
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر يمكنها أن تقدم الدعم للصومال حسب تطورات المشهد.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم المصري في الوقت الراهن للصومال هو في الإطار الدبلوماسي والسياسي، من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الأفريقية.
وأوضح أن الصومال حقق بعض الاستقرار النسبي مؤخرًا، بعد الصراعات الداخلية التي شهدها خلال الفترات الماضية، في حين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" يمكن أن تبعث بالتوتر مرة أخرى في المنطقة.
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ويرى أنه كان من المفترض أن تتشاور إثيوبيا مع مقديشو بشأن مذكرة التفاهم، قبل توقيعها مع الإقليم الذي أعلن انفصاله في وقت سابق، باعتبار أنها أرض صومالية.
ولفت إلى أن الخطوة يمكن أن تبعث بتوترات في المنطقة، التي كانت بعيدة عن الاضطرابات منذ التسعينيات.
وأشار إلى أنه حال نشوب مناوشات بين الصومال والإقليم، فإن مقديشو قد تتلقى دعما من القاهرة، عبر الجامعة العربية، أو بشكل ثنائي وفق ما تقرره الحكومة الصومالية، في تعاونها مع مصر.
ونوّه أن خطورة الخطوة الإثيوبية تتمثل في إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية هناك، ما يهدد الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.
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أمس, 15:53 GMT
وأمس الأحد، صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
وعقد السيسي مباحثات مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بين البلدين أثناء استقباله، في قصر الاتحادية.
ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلًا، فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".
وبدوره، قال رئيس الصومال إن السلطات لن تسمح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضيها دون اتفاق مناسب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
الرئيس المصري يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
أمس, 09:44 GMT
وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها "سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها".
ووقع الرئيس الصومالي قانونًا يُبطل المذكرة، ووصف القانون في منشور على منصة "إكس" قائلا: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وأعلنت جمهورية مصر موقفها الرافض للمذكرة بعد يومين من توقيعها، فقد شددت الخارجية المصرية على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".
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