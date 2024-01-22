https://sputnikarabic.ae/20240122/سبوتنيك-تكشف-عن-قائمة-بأسماء-المرتزقة-الفرنسيين-الذين-تم-تحييدهم-في-خاركوف-1085266154.html

"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف

"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف

قامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T08:07+0000

2024-01-22T08:07+0000

2024-01-22T08:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار فرنسا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.وأضافت نوفيكوفا، أن "هذه قائمة غير كاملة للمرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا (الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية)، وأهم المعلومات، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ورتبتهم العسكرية، وما إلى ذلك، سيتم توزيعها لاحقًا تمامًا مثل الأسماء الأخرى".يوجد أيضًا في القائمة جان بيير بونوت كريس هيريد (17/07/1999)، مارسيلين ديمون (23/05/2002)، ماريس أندريه دوبوا كليمنت (28/09/1995)، ساباستيان كلود ريمي بينارد (04/04/1974)، توماس جيريمي ناثان جورير (24/02/1996) وفالنتين دوبوي ميل (1994/02/01).وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.

https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-أكثر-من-11-ألف-مرتزق-في-أوكرانيا-كييف-باتت-عاجزة-بالكامل--1085176453.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار فرنسا , رصد عسكري