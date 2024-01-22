https://sputnikarabic.ae/20240122/سبوتنيك-تكشف-عن-قائمة-بأسماء-المرتزقة-الفرنسيين-الذين-تم-تحييدهم-في-خاركوف-1085266154.html
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
قامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T08:07+0000
2024-01-22T08:07+0000
2024-01-22T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.وأضافت نوفيكوفا، أن "هذه قائمة غير كاملة للمرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا (الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية)، وأهم المعلومات، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ورتبتهم العسكرية، وما إلى ذلك، سيتم توزيعها لاحقًا تمامًا مثل الأسماء الأخرى".يوجد أيضًا في القائمة جان بيير بونوت كريس هيريد (17/07/1999)، مارسيلين ديمون (23/05/2002)، ماريس أندريه دوبوا كليمنت (28/09/1995)، ساباستيان كلود ريمي بينارد (04/04/1974)، توماس جيريمي ناثان جورير (24/02/1996) وفالنتين دوبوي ميل (1994/02/01).وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-أكثر-من-11-ألف-مرتزق-في-أوكرانيا-كييف-باتت-عاجزة-بالكامل--1085176453.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , رصد عسكري
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
قامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي على موقعهم، مع أسماء وتواريخ ميلاد، إلى وكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.
وأوضحت آنا نوفيكوفا، رئيسة منظمة "إس أو إس دونباس"، التي تحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية، لـ"سبوتنيك"، أن المعلومات حول أي من هؤلاء الفرنسيين على قيد الحياة، أو من مات أو أُصيب، تحتاج إلى توضيح.
وأضافت نوفيكوفا، أن "هذه قائمة غير كاملة للمرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا (الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية)، وأهم المعلومات، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ورتبتهم العسكرية، وما إلى ذلك، سيتم توزيعها لاحقًا تمامًا مثل الأسماء الأخرى".
وتشمل قائمة المرتزقة، ألبرت إيميريك (مواليد 22/12/1999)، وأليكسيس دريون (13/06/1986)، وبيرينجر غيوم آلان مينود (30/12/1978)، وتشارلز بيرتين روسيل 01/09/1996، وإيمانويل تانجوي كينيث ديلانج جراندال (26/09/1998)، جيل برنارد سيلفان (27/10/1980)، جاك بيير غابرييل إيفرار فيليب (29/09/1987).
يوجد أيضًا في القائمة جان بيير بونوت كريس هيريد (17/07/1999)، مارسيلين ديمون (23/05/2002)، ماريس أندريه دوبوا كليمنت (28/09/1995)، ساباستيان كلود ريمي بينارد (04/04/1974)، توماس جيريمي ناثان جورير (24/02/1996) وفالنتين دوبوي ميل (1994/02/01).
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة
على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.