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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/سبوتنيك-تكشف-عن-قائمة-بأسماء-المرتزقة-الفرنسيين-الذين-تم-تحييدهم-في-خاركوف-1085266154.html
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف
قامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T08:07+0000
2024-01-22T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.وأضافت نوفيكوفا، أن "هذه قائمة غير كاملة للمرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا (الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية)، وأهم المعلومات، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ورتبتهم العسكرية، وما إلى ذلك، سيتم توزيعها لاحقًا تمامًا مثل الأسماء الأخرى".يوجد أيضًا في القائمة جان بيير بونوت كريس هيريد (17/07/1999)، مارسيلين ديمون (23/05/2002)، ماريس أندريه دوبوا كليمنت (28/09/1995)، ساباستيان كلود ريمي بينارد (04/04/1974)، توماس جيريمي ناثان جورير (24/02/1996) وفالنتين دوبوي ميل (1994/02/01).وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , رصد عسكري

"سبوتنيك" تكشف عن قائمة بأسماء المرتزقة الفرنسيين الذين تم تحييدهم في خاركوف

08:07 GMT 22.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قامت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين من منظمة "إس أو إس دونباس"، اليوم الاثنين، بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي على موقعهم، مع أسماء وتواريخ ميلاد، إلى وكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمتطوعين، هناك 13 اسمًا في القائمة. وتراوحت أعمار الفرنسيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في أوكرانيا من 22 إلى 49 سنة.

وأوضحت آنا نوفيكوفا، رئيسة منظمة "إس أو إس دونباس"، التي تحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية، لـ"سبوتنيك"، أن المعلومات حول أي من هؤلاء الفرنسيين على قيد الحياة، أو من مات أو أُصيب، تحتاج إلى توضيح.

وأضافت نوفيكوفا، أن "هذه قائمة غير كاملة للمرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا (الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية)، وأهم المعلومات، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ورتبتهم العسكرية، وما إلى ذلك، سيتم توزيعها لاحقًا تمامًا مثل الأسماء الأخرى".

وتشمل قائمة المرتزقة، ألبرت إيميريك (مواليد 22/12/1999)، وأليكسيس دريون (13/06/1986)، وبيرينجر غيوم آلان مينود (30/12/1978)، وتشارلز بيرتين روسيل 01/09/1996، وإيمانويل تانجوي كينيث ديلانج جراندال (26/09/1998)، جيل برنارد سيلفان (27/10/1980)، جاك بيير غابرييل إيفرار فيليب (29/09/1987).

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يوجد أيضًا في القائمة جان بيير بونوت كريس هيريد (17/07/1999)، مارسيلين ديمون (23/05/2002)، ماريس أندريه دوبوا كليمنت (28/09/1995)، ساباستيان كلود ريمي بينارد (04/04/1974)، توماس جيريمي ناثان جورير (24/02/1996) وفالنتين دوبوي ميل (1994/02/01).

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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