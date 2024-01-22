https://sputnikarabic.ae/20240122/شاهد-طقم-أسنان-ونستون-تشرشل-وإذا-أعجبك-اشتريه-فيديو-1085282202.html
شاهد طقم أسنان ونستون تشرشل وإذا أعجبك اشتريه!... فيديو
شاهد طقم أسنان ونستون تشرشل وإذا أعجبك اشتريه!... فيديو
من المتوقع أن يصل سعر طقم أسنان صناعية يعود لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وينستون تشرشل، إلى 10 آلاف دولار عند طرحه للبيع في بريطانيا الشهر المقبل. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:06+0000
2024-01-22T11:06+0000
2024-01-22T11:06+0000
مجتمع
العالم
بريطانيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102182/02/1021820270_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_1c751248b9cae29d163fe7cb0185b954.jpg
وأوضحت شركة "كوتسوولد" للمزادات، أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها تشرشل خلال خطابه "سنقاتل على الشواطئ" الشهر المقبل.وقالت مديرة الشركة، ليز بول: "لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق".ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب بما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، أي بحدود 10 آلاف دولار، عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام، في 6 فبراير/ شباط المقبل.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102182/02/1021820270_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_8cf5f6bb72ceb25047093db80854242e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, نادي الفيديو
العالم, بريطانيا, نادي الفيديو
شاهد طقم أسنان ونستون تشرشل وإذا أعجبك اشتريه!... فيديو
من المتوقع أن يصل سعر طقم أسنان صناعية يعود لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وينستون تشرشل، إلى 10 آلاف دولار عند طرحه للبيع في بريطانيا الشهر المقبل.
وأوضحت شركة "كوتسوولد" للمزادات، أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها تشرشل خلال خطابه "سنقاتل على الشواطئ" الشهر المقبل.
وقالت مديرة الشركة، ليز بول: "لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق".
ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب بما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، أي بحدود 10 آلاف دولار، عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام، في 6 فبراير/ شباط المقبل.