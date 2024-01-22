https://sputnikarabic.ae/20240122/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهدف-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-بعدة-صواريخ-1085305946.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بعدة صواريخ
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بعدة صواريخ
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الاثنين، استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا، بعدة صواريخ. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T22:34+0000
2024-01-22T22:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ للمرة الثالثة يوم الإثنين 22/ 01/ 2024، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وأضاف البيان أن الاستهداف جاء "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة".وكان مصدر ميداني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق الاثنين، بسقوط 5 صواريخ على القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف كونيكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف تبعه "تحليق مكثف للطيران الحربي الأميركي اخترق جدار الصوت في سماء المنطقة".وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفي أغلب الأحيان تتبنى المقاومة العراقية تلك الهجمات.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل يومي لهجمات صاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-بالمسيرات-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-الجولان--1085251385.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العراق
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العراق
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بعدة صواريخ
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الاثنين، استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا، بعدة صواريخ.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ للمرة الثالثة يوم الإثنين 22/ 01/ 2024، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
وأضاف البيان أن الاستهداف جاء "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة".
وكان مصدر ميداني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق الاثنين، بسقوط 5 صواريخ على القاعدة الأمريكية
في حقل غاز كونيكو بريف كونيكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف تبعه "تحليق مكثف للطيران الحربي الأميركي اخترق جدار الصوت في سماء المنطقة".
وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفي أغلب الأحيان تتبنى المقاومة العراقية تلك الهجمات.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل يومي لهجمات صاروخية.