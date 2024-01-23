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https://sputnikarabic.ae/20240123/افتتاح-المعرض-الدولي-يومكس-2024-في-أبوظبي-1085323508.html
افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي
افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي
افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبو ظبي
2024-01-23T14:50+0000
2024-01-23T14:50+0000
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وتشهد الدروة الـ6 لمعرضي "يومكس وسيمتكس 2024" إطلاق المنصة الجديدة الرائدة (الجيل الجديد من يومكس) والتي ستتيح للشركات الناشئة الفرصة للتواصل مع المهتمين والمعنيين بتلك القطاعات السريعة النمو والتطور، وبناء شراكات استراتيجية التي من شأنها تعزيز فرص الابتكار والاستثمار في تكنولوجيات هذه الشركات. وهو ما يعكس مدى الانتشار العالمي الواسع والاهتمام بالأنظمة غير المأهولة السريعة التوسع وقطاعات المحاكاة، والتي تغطي الطائرات المسيرة والمركبات غير المأهولة والروبوتات لاستخدامها في التطبيقات التجارية والدفاعية.ويهدف الحدث لتوفير منصة مثالية للمعنيين بقطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات من مصنّعين ومشغّلين ومستخدمين، في وقت يحقق القطاع نمواً سنوياً على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام مع تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة للاستخدامات والتطبيقات التجارية والدفاعية والبيئية والمدنية والإنسانية.ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين وقادة الفكر العالميين لتبادل وجهات النظر، واستكشاف الحلول للتحديات الراهنة والناشئة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، وأفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات الدائمة التطور، والوقوف على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.يعد المعرض والمؤتمر الدولي للطائرات دون طيار للأنظمة غير المأهولة أكبر حدث في صناعتها. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء (ADAAW)، والذي سيتضمن عمليات محاكاة وتدريب. ويقام أسبوع "ADAAW" للطيران والفضاء تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبدعم من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
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معرض يومكس 2024 في أبو ظبي
معرض يومكس 2024 في أبو ظبي

افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي

14:50 GMT 23.01.2024
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افتتحت للجمهور أبواب معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX) والمحاكاة والتدريب "سيمتكس"، (SimTEX) في الفترة ما بين 23 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتشهد الدروة الـ6 لمعرضي "يومكس وسيمتكس 2024" إطلاق المنصة الجديدة الرائدة (الجيل الجديد من يومكس) والتي ستتيح للشركات الناشئة الفرصة للتواصل مع المهتمين والمعنيين بتلك القطاعات السريعة النمو والتطور، وبناء شراكات استراتيجية التي من شأنها تعزيز فرص الابتكار والاستثمار في تكنولوجيات هذه الشركات. وهو ما يعكس مدى الانتشار العالمي الواسع والاهتمام بالأنظمة غير المأهولة السريعة التوسع وقطاعات المحاكاة، والتي تغطي الطائرات المسيرة والمركبات غير المأهولة والروبوتات لاستخدامها في التطبيقات التجارية والدفاعية.
© AFP 2023 / Ryan Lim

الزائرون قرب مركبة جوية دون طيار من طراز SH-450 معروضة في معرض UMEX الذي يعرض الطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي في 23 يناير 2024.

الزائرون قرب مركبة جوية دون طيار من طراز SH-450 معروضة في معرض UMEX الذي يعرض الطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي في 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

الزائرون قرب مركبة جوية دون طيار من طراز SH-450 معروضة في معرض UMEX الذي يعرض الطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي في 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى شظايا مسيرة انتحارية مجهزة بقنبلة جوية عيار 81 ملم معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار ينظرون إلى شظايا مسيرة انتحارية مجهزة بقنبلة جوية عيار 81 ملم معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى شظايا مسيرة انتحارية مجهزة بقنبلة جوية عيار 81 ملم معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى سيارة QX3 في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار ينظرون إلى سيارة QX3 في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى سيارة QX3 في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار يتفقدون مركبة أرضية دون طيار من طراز Bunker Pro System معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار يتفقدون مركبة أرضية دون طيار من طراز Bunker Pro System معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار يتفقدون مركبة أرضية دون طيار من طراز Bunker Pro System معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى طائرة هليكوبتر دون طيار من طراز FWH-1500 معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار ينظرون إلى طائرة هليكوبتر دون طيار من طراز FWH-1500 معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار ينظرون إلى طائرة هليكوبتر دون طيار من طراز FWH-1500 معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

ذخيرة Silent Dagger معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

ذخيرة Silent Dagger معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

ذخيرة Silent Dagger معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار يتفقدون مركبة مسيرة من طراز Scorpio-M معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار يتفقدون مركبة مسيرة من طراز Scorpio-M معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار يتفقدون مركبة مسيرة من طراز Scorpio-M معروضة في معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

زوار معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Ryan Lim

زوار معرض UMEX للطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024.

ويهدف الحدث لتوفير منصة مثالية للمعنيين بقطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات من مصنّعين ومشغّلين ومستخدمين، في وقت يحقق القطاع نمواً سنوياً على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام مع تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة للاستخدامات والتطبيقات التجارية والدفاعية والبيئية والمدنية والإنسانية.
ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين وقادة الفكر العالميين لتبادل وجهات النظر، واستكشاف الحلول للتحديات الراهنة والناشئة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، وأفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات الدائمة التطور، والوقوف على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.
يعد المعرض والمؤتمر الدولي للطائرات دون طيار للأنظمة غير المأهولة أكبر حدث في صناعتها. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء (ADAAW)، والذي سيتضمن عمليات محاكاة وتدريب. ويقام أسبوع "ADAAW" للطيران والفضاء تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبدعم من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
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