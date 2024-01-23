https://sputnikarabic.ae/20240123/افتتاح-المعرض-الدولي-يومكس-2024-في-أبوظبي-1085323508.html

افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي

افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي

افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبو ظبي

2024-01-23T14:50+0000

2024-01-23T14:50+0000

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وتشهد الدروة الـ6 لمعرضي "يومكس وسيمتكس 2024" إطلاق المنصة الجديدة الرائدة (الجيل الجديد من يومكس) والتي ستتيح للشركات الناشئة الفرصة للتواصل مع المهتمين والمعنيين بتلك القطاعات السريعة النمو والتطور، وبناء شراكات استراتيجية التي من شأنها تعزيز فرص الابتكار والاستثمار في تكنولوجيات هذه الشركات. وهو ما يعكس مدى الانتشار العالمي الواسع والاهتمام بالأنظمة غير المأهولة السريعة التوسع وقطاعات المحاكاة، والتي تغطي الطائرات المسيرة والمركبات غير المأهولة والروبوتات لاستخدامها في التطبيقات التجارية والدفاعية.ويهدف الحدث لتوفير منصة مثالية للمعنيين بقطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات من مصنّعين ومشغّلين ومستخدمين، في وقت يحقق القطاع نمواً سنوياً على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام مع تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة للاستخدامات والتطبيقات التجارية والدفاعية والبيئية والمدنية والإنسانية.ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين وقادة الفكر العالميين لتبادل وجهات النظر، واستكشاف الحلول للتحديات الراهنة والناشئة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، وأفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات الدائمة التطور، والوقوف على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.يعد المعرض والمؤتمر الدولي للطائرات دون طيار للأنظمة غير المأهولة أكبر حدث في صناعتها. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء (ADAAW)، والذي سيتضمن عمليات محاكاة وتدريب. ويقام أسبوع "ADAAW" للطيران والفضاء تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبدعم من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية.

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معرض يومكس 2024 في أبو ظبي