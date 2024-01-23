https://sputnikarabic.ae/20240123/الأونروا-570-ألف-شخص-في-قطاع-غزة-يواجهون-جوعا-كارثيا-1085315885.html
"أونروا": 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا"
"أونروا": 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا"
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أكثر من نصف مليون شخص يواجهون جوعا كارثيا في قطاع غزة، بسبب... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T10:32+0000
2024-01-23T10:32+0000
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وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس": "570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً".ودعت الأونروا إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".وأشارت الوكالة إلى أن "القتال العنيف، مع إعاقة الجهود الإنسانية بسبب مشاكل الوصول، وانقطاع الاتصالات تعيق قدرة الأونروا على تقديم مساعدة فعالة وآمنة".وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حمّل، أمس، الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استكماله-تطويق-مدينة-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1085314720.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
"أونروا": 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا"
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أكثر من نصف مليون شخص يواجهون جوعا كارثيا في قطاع غزة، بسبب انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمناطق المحتاجة.
وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس": "570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً".
ودعت الأونروا إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".
وأشارت الوكالة إلى أن "القتال العنيف، مع إعاقة الجهود الإنسانية بسبب مشاكل الوصول، وانقطاع الاتصالات تعيق قدرة الأونروا على تقديم مساعدة فعالة وآمنة".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حمّل، أمس، الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعا.