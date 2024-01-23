https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
صادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T20:17+0000
2024-01-23T20:17+0000
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وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في النشرة الحكومية الرسمية، ولرئيس الدولة الحق في النظر في التوقيع على المرسوم خلال 15 يوما.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 نيسان/أبريل. ولم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة هنغاريا وتركيا النهائية، وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
20:17 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 20:26 GMT 23.01.2024)
يتبع
صادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".
وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في النشرة الحكومية الرسمية، ولرئيس الدولة الحق في النظر في التوقيع على المرسوم خلال 15 يوما.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 نيسان/أبريل. ولم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة هنغاريا وتركيا النهائية، وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.