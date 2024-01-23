عربي
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"
صادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T20:17+0000
2024-01-23T20:26+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102212/53/1022125359_28:0:3301:1841_1920x0_80_0_0_ca5342e7af38fcff5bc0dfbc4d166192.jpg
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في النشرة الحكومية الرسمية، ولرئيس الدولة الحق في النظر في التوقيع على المرسوم خلال 15 يوما.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 نيسان/أبريل. ولم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة هنغاريا وتركيا النهائية، وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102212/53/1022125359_437:0:2892:1841_1920x0_80_0_0_cc428ed2dafa46f0beb3debe946f9d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم

البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لانضمام السويد إلى "الناتو"

20:17 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 20:26 GMT 23.01.2024)
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / Adem Altan
تابعنا عبر
يتبع
صادق أغلبية أعضاء البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أنه "من أصل 346 نائبا، أيد 287 نائبا هذه المبادرة، وعارضها 55، وامتنع 4 آخرون عن التصويت".
وسيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المرسوم، وسيتم نشر الوثيقة في النشرة الحكومية الرسمية، ولرئيس الدولة الحق في النظر في التوقيع على المرسوم خلال 15 يوما.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 نيسان/أبريل. ولم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة هنغاريا وتركيا النهائية، وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:09 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала