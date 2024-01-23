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الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مأرب

الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مأرب

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، حركة "أنصار الله" اليمنية، بمنع هبوط طائرة تابعة للأمم المتحدة في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T16:44+0000

2024-01-23T16:44+0000

2024-01-23T16:44+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية اليمنية، عبر موقعها الإلكتروني، إن "الحوثيين رفضوا هبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب".وفي وقت سابق اليوم، اتهم عضو مجلس القيادة اليمني العميد طارق محمد صالح، "أنصار الله" بـ "عرقلة وصول الدفعة الثانية من العالقين اليمنيين في السودان إلى مطار المخا الدولي [في محافظة تعز جنوب غربي اليمن]".ولم يصدر أي تعليق عن الحركة بشأن اتهامي الحكومة اليمنية لها.وتتحكم "أنصار الله" بحركة الرحلات الجوية في اليمن من خلال مركز الملاحة الجوية الذي تديره في صنعاء، في ظل سعي الحكومة نقله إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن) المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد في 7 آذار/مارس 2015، عقب سيطرة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة "أنصار الله".وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240121/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-نتطلع-لمزيد-من-العقوبات-على-أنصار-الله-كأفضل-خيار-سلمي-1085249025.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار