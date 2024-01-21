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مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نتطلع لمزيد من العقوبات على "أنصار الله" كأفضل خيار سلمي

مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نتطلع لمزيد من العقوبات على "أنصار الله" كأفضل خيار سلمي

حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، حركة "أنصار الله" من "مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة، وإنهاء... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T15:46+0000

2024-01-21T15:46+0000

2024-01-21T15:46+0000

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وأشاد المجلس، خلال اجتماع له، "بوحدة المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا إلى أن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الإيراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الهادف إلى حماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.كما رحب المجلس، "بقرار تصنيف المليشيات الحوثية، منظمة إرهابية عالمية"، متطلعا إلى "مزيد من العقوبات ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني".ووجه المجلس، "الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240121/صحيفة-إسرائيلية-السعودية-والأردن-تساعدان-تل-أبيب-على-وقف-تهديد-أنصار-الله-للسفن-في-البحر-الأحمر-1085240587.html

https://sputnikarabic.ae/20240120/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تلقيها-ردود-أفعال-إيجابية-من-عدة-دول-بشأن-عملياتها-البحرية-1085226218.html

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