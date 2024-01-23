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مقاتلات روسية تضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان"
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240123/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1085320344.html
القوات الروسية تنفذ ضربة واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ ضربة واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بصواريخ بعيدة المدى على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T10:36+0000
2024-01-23T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة للروسية هذا الصباح ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي ينتج الصواريخ ومكوناتها والذخائر والمعدات العسكرية".وأضافت: "لقد تم تحقيق هدف الضربة. تم ضرب جميع المرافق المحددة".ووفقا للبيان، فإنه "في اتجاه زابوروجيه، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/طائرة-مسيرة-تدعم-جنودا-روس-متحصنين-في-خندق-بالذخيرة-فيديو-1085314059.html
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روسيا

القوات الروسية تنفذ ضربة واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

10:36 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 23.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بصواريخ بعيدة المدى على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة للروسية هذا الصباح ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي ينتج الصواريخ ومكوناتها والذخائر والمعدات العسكرية".
وأضافت: "لقد تم تحقيق هدف الضربة. تم ضرب جميع المرافق المحددة".

وتابع البيان: "على محور خيرسون، ونتيجة لاستهداف ناري مركز لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر "دنيبر"، فقد العدو نحو 50 عسكريًا وسيارتين ووحدتي مدفعية ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا".

ووفقا للبيان، فإنه "في اتجاه زابوروجيه، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع "دي-30".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:07 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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