تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة

مقترح إسرائيلي جديد لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلة، الاثنين، بأن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا عبر قطريين ومصريين لوقف القتال لمدة تصل لشهرين كجزء من اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن "مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق قبل 10 أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن تختلف عن صفقات رفضتها حماس سابقًا. وإن الاقتراح الجديد سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل".

وبحسب الموقع العبري، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة "إطلاق سراح نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 60 عاما ورهائن في حالة طبية حرجة. أما المرحلة الثانية ستشمل إطلاق سراح مجندات ورجال تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود وجنود من الرجال وجثث الرهائن. كما يشمل الاقتراح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من مراكز سكانية والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين لمدينة غزة".

ويشير الاقتراح بوضوح إلى أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بـ6000 سجين لديها"، بحسب "والا".

ونقل "والا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل وحماس تتفقان مقدمًا بموجب المقترح على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي في كل فئة".

وأوضحت المصادر الإسرائيلية قائلة "إننا ننتظر رد حماس ونشعر بتفاؤل حذر إزاء القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة".