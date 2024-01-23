https://sputnikarabic.ae/20240123/قرية-البخور-تتزين-بالبخور-الأحمر-في-قلب-هانوي-1085316000.html

"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي

"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي

"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي

2024-01-23T12:35+0000

2024-01-23T12:35+0000

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فيتنام

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وتقوم العائلات التي تعيش وتعمل في "قرية البخور" في كوانغ فو كاو، الآن بصنع العصي باللون الأصفر والأزرق والأخضر، لتلبية احتياجات الزوار، حيث أصبح المكان وجهة مألوفة للسكان والسياح، الذين يتوقون إلى التقاط صور خلابة. إذ يأتي البعض للتعرف على حرفة صناعة أعواد البخور، ويتوقف البعض لحفظ بعض الصور التذكارية أو لمجرد الاستمتاع بأجواء الريف الشمالي بجماله المبهر.

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أعواد البخور، البخور، هانوي، فيتنام