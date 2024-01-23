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https://sputnikarabic.ae/20240123/قرية-البخور-تتزين-بالبخور-الأحمر-في-قلب-هانوي-1085316000.html
"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي
"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي
"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي
2024-01-23T12:35+0000
2024-01-23T12:35+0000
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وتقوم العائلات التي تعيش وتعمل في "قرية البخور" في كوانغ فو كاو، الآن بصنع العصي باللون الأصفر والأزرق والأخضر، لتلبية احتياجات الزوار، حيث أصبح المكان وجهة مألوفة للسكان والسياح، الذين يتوقون إلى التقاط صور خلابة. إذ يأتي البعض للتعرف على حرفة صناعة أعواد البخور، ويتوقف البعض لحفظ بعض الصور التذكارية أو لمجرد الاستمتاع بأجواء الريف الشمالي بجماله المبهر.
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أعواد البخور، البخور، هانوي، فيتنام
أعواد البخور، البخور، هانوي، فيتنام

"قرية البخور" تتزين بالبخور الأحمر في قلب هانوي

12:35 GMT 23.01.2024
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توجد "قرية البخور" كوانغ فو كاو، الواقعة على مشارف العاصمة الفيتنامية هانوي، منذ أكثر من 100 عام، وتحافظ على مهنة صناعة البخور التقليدية، وهي مكان جميل، سُجلت عبر التاريخ مكانة جذب خاصة لدى السياح من قريب وبعيد.
وتقوم العائلات التي تعيش وتعمل في "قرية البخور" في كوانغ فو كاو، الآن بصنع العصي باللون الأصفر والأزرق والأخضر، لتلبية احتياجات الزوار، حيث أصبح المكان وجهة مألوفة للسكان والسياح، الذين يتوقون إلى التقاط صور خلابة. إذ يأتي البعض للتعرف على حرفة صناعة أعواد البخور، ويتوقف البعض لحفظ بعض الصور التذكارية أو لمجرد الاستمتاع بأجواء الريف الشمالي بجماله المبهر.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة سيلفي أمام أعواد البخور مرتبة على شكل علم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

سائحة تلتقط صورة سيلفي أمام أعواد البخور مرتبة على شكل علم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة سيلفي أمام أعواد البخور مرتبة على شكل علم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سياح يلتقطون الصور على خلفية أعواد البخور مرتبة على شكل خريطة فيتنامية وعلم في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

سياح يلتقطون الصور على خلفية أعواد البخور مرتبة على شكل خريطة فيتنامية وعلم في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سياح يلتقطون الصور على خلفية أعواد البخور مرتبة على شكل خريطة فيتنامية وعلم في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

امرأة تسير بدراجتها بجوار أعواد البخور المجففة في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

امرأة تسير بدراجتها بجوار أعواد البخور المجففة في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

امرأة تسير بدراجتها بجوار أعواد البخور المجففة في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عامل يقوم بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عمال يقومون بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

عمال يقومون بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

عمال يقومون بإعداد أعواد البخور في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة على خلفية أعواد البخور التي تم إعدادها على شكل خريطة وعلم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024

 سائحة تلتقط صورة على خلفية أعواد البخور التي تم إعدادها على شكل خريطة وعلم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة على خلفية أعواد البخور التي تم إعدادها على شكل خريطة وعلم فيتنام في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير 2024

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