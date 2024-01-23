https://sputnikarabic.ae/20240123/مصادر-تكشف-تفاصيل-كارثة-جنوب-قطاع-غزة-هزت-إسرائيل-1085310632.html
مصادر تكشف تفاصيل "كارثة جنوب قطاع غزة" هزت إسرائيل
مصادر تكشف تفاصيل "كارثة جنوب قطاع غزة" هزت إسرائيل
نشر موقع إسرائيلي تفاصيل أولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، والتي أسفرت عن مقتل 21 من جنود الاحتياط الإسرائيليين دفعة واحدة. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T07:43+0000
2024-01-23T07:43+0000
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وقال الموقع: "صباح صعب في إسرائيل. المعارك ضد حماس أودت بحياة 21 مقاتلاً، أصغرهم 22 عامًا وأكبرهم 37 عامًا. أصاب صاروخان "آر بي جي" دبابة ومبنى مليئًا بالألغام ما أدي إلى انهياره على الجنود، وتم حتى الآن نشر أسماء 10 من القتلى، وتم إخطار 11 عائلة أخرى".وأضافت: "في حوالي الساعة الرابعة عصرا، اقترب إرهابي واحد على الأقل من النقطة. بعد أن خرج على ما يبدو من فتحة، وبالتالي لم يتم اكتشافه، أطلق صاروخ "آر بي جي" باتجاه الدبابة التي أمّنت العملية، ونتيجة لذلك قُتل مقاتلان في الدبابة وأُصيب اثنان آخران".ووفقا لموقع "Ynet": "وقد هرعت قوات كبيرة من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث، بعد الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.ويصل إجمالي قتلى القوات الإسرائيلية إلى 208 ضباط وجنود منذ بدء العمليات العسكرية البرية في القطاع الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20240123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-21-عسكريا-بمعارك-في-قطاع-غزة-1085309408.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
مصادر تكشف تفاصيل "كارثة جنوب قطاع غزة" هزت إسرائيل
07:43 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.01.2024)
نشر موقع إسرائيلي تفاصيل أولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، والتي أسفرت عن مقتل 21 من جنود الاحتياط الإسرائيليين دفعة واحدة.
وقال الموقع: "صباح صعب في إسرائيل. المعارك ضد حماس أودت بحياة 21 مقاتلاً، أصغرهم 22 عامًا وأكبرهم 37 عامًا. أصاب صاروخان "آر بي جي" دبابة ومبنى مليئًا بالألغام ما أدي إلى انهياره على الجنود، وتم حتى الآن نشر أسماء 10 من القتلى، وتم إخطار 11 عائلة أخرى".
وبحسب الصحيفة، فإنه "كجزء من العملية، اكتشف الجنود مجموعة من عشرة مبانٍ من طابقين على بعد نحو 600 متر من الشريط الحدودي من جهة غزة. وبدأت القوات بمساعدة سرية هندسية في تطويق المباني، والاستعداد لتفجيرها، وقامت القوات المدرعة والمشاة بتأمين سلامة العمل".
وأضافت: "في حوالي الساعة الرابعة عصرا، اقترب إرهابي واحد على الأقل من النقطة. بعد أن خرج على ما يبدو من فتحة، وبالتالي لم يتم اكتشافه، أطلق صاروخ "آر بي جي" باتجاه الدبابة التي أمّنت العملية، ونتيجة لذلك قُتل مقاتلان في الدبابة وأُصيب اثنان آخران".
وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، أطلقت الخلية صاروخًا آخر مضادًا للدبابات باتجاه مجمع من منزلين متجاورين يقيم فيه عشرات المقاتلين ضمن العملية، وبحسب التقديرات الأولية، أدى الانفجار الصاروخي إلى انفجار العديد من الألغام التابعة للقوة التي كانت في المبنى وتسببت في انهيار المبنيين بشكل كامل".
ووفقا لموقع "Ynet": "وقد هرعت قوات كبيرة من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث، بعد الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.
وقال أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الـ21 جنديًا سقطوا خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم أمس، وكانوا يعملون في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة في منطقة كيسوفيم"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإزالة مبانٍ وبنى إرهابية في المنطقة بهدف خلق الظروف الأمنية لعودة سكان الجنوب إلى ديارهم".
ويصل إجمالي قتلى القوات الإسرائيلية إلى 208 ضباط وجنود منذ بدء العمليات العسكرية البرية في القطاع الفلسطيني.