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https://sputnikarabic.ae/20240124/الجيش-الأمريكي-يدخل-رادارات-متطورة-لحماية-قواته-في-حقل-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1085371372.html
الجيش الأمريكي يدخل رادارات متطورة لحماية قواته في حقل نفط "الجبسة" شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يدخل رادارات متطورة لحماية قواته في حقل نفط "الجبسة" شرقي سوريا
تستمر قوات الجيش الأمريكي في إدخال التجهيزات العسكرية المتطورة إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، لتعزيزها في مواجهة الضربات الصاروخية التي تتعرض لها منذ ثلاثة... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T15:04+0000
2024-01-24T15:04+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.وتابع المراسل أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة عـسكرية إلى قاعدة "مديرية حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، مكونة من 50 شاحنة، عبر معبر الوليد البري غير الشرعي في محافظة الحسكة السورية قادمة من الـعراق وبحراسـة مشـددة.وضمت القافلة العسكرية عـربات من نوع "برادلي" القتالية المتطورة، وعربات عسكرية مصفحة، وأجهزة رادار ومراقبة، وشاحنات تحمل مواد لوجستية وأسلحة ومعدات، إضافة لحاملات دبابات كبيرة، بحسب المراسل.وتعتبر هذه القافلة من أكبر القوافل العسكرية التي أدخلت إلى قاعدة "الشدادي" منذ بداية الهجمات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية منذ ثلاثة أشهر متواصلة، حيث وصل عدد الهجمات التي تعرضت لها قاعدة الشدادي إلى 16 هجوما.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الهجمات-الصاروخية-لم-تثن-الجيش-الأمريكي-عن-الاستمرار-بتصدير-النفط-السوري-المسروق-1085371070.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يدخل رادارات متطورة لحماية قواته في حقل نفط "الجبسة" شرقي سوريا

15:04 GMT 24.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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حصري
تستمر قوات الجيش الأمريكي في إدخال التجهيزات العسكرية المتطورة إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، لتعزيزها في مواجهة الضربات الصاروخية التي تتعرض لها منذ ثلاثة أشهر متواصلة على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.
وتابع المراسل أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة عـسكرية إلى قاعدة "مديرية حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، مكونة من 50 شاحنة، عبر معبر الوليد البري غير الشرعي في محافظة الحسكة السورية قادمة من الـعراق وبحراسـة مشـددة.
قوافل الصهاريج المحملة بشحنات النفط السوري المسروق من حقول النفط بمحافظتي الحسكة ودير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الجيش الأمريكي يستمر بتصدير النفط السوري المسروق على الرغم من الهجمات الصاروخية
14:50 GMT
وضمت القافلة العسكرية عـربات من نوع "برادلي" القتالية المتطورة، وعربات عسكرية مصفحة، وأجهزة رادار ومراقبة، وشاحنات تحمل مواد لوجستية وأسلحة ومعدات، إضافة لحاملات دبابات كبيرة، بحسب المراسل.
وتعتبر هذه القافلة من أكبر القوافل العسكرية التي أدخلت إلى قاعدة "الشدادي" منذ بداية الهجمات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية منذ ثلاثة أشهر متواصلة، حيث وصل عدد الهجمات التي تعرضت لها قاعدة الشدادي إلى 16 هجوما.
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