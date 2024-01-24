https://sputnikarabic.ae/20240124/القوات-الأمريكية-تسقط-3-صواريخ-أطلقتها-أنصار-الله-لاستهداف-سفينة-في-خليج-عدن-1085380217.html
القوات الأمريكية تسقط 3 صواريخ أطلقتها "أنصار الله" لاستهداف سفينة في خليج عدن
القوات الأمريكية تسقط 3 صواريخ أطلقتها "أنصار الله" لاستهداف سفينة في خليج عدن
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت 3 صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، كانت تستهدف سفينة حاويات في خليج عدن. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عبر منصة "إكس": "في 24 يناير (كانون الثاني الجاري)، في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، أطلق إرهابيون حوثيون مدعومون من إيران، 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة الحاويات "ميرسك ديترويت"، التي ترفع العلم الأمريكي أثناء عبور خليج عدن".وبحسب البيان الأمريكي، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام عن شركة الشحن البحري "ميرسك"، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي ابتعدتا عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن البيانين الأمريكيين.يأتي هذا بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية، حيث سبق أن أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضية، قصف السفينة الأمريكية "كيم رينجر" في خليج عدن، بعد 24 ساعة من تبنيها هجومًا مماثلًا طال سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، ردًا على الضربات التي بدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الجماعة على خلفية هجمات الأخيرة على السفن.
https://sputnikarabic.ae/20240124/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-انفجار-قرب-سفينة-في-باب-المندب-1085372955.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
القوات الأمريكية تسقط 3 صواريخ أطلقتها "أنصار الله" لاستهداف سفينة في خليج عدن
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت 3 صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، كانت تستهدف سفينة حاويات في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عبر منصة "إكس": "في 24 يناير (كانون الثاني الجاري)، في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، أطلق إرهابيون حوثيون مدعومون من إيران، 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة الحاويات "ميرسك ديترويت"، التي ترفع العلم الأمريكي أثناء عبور خليج عدن".
وأضافت أن "صاروخًا واحدًا سقط في البحر، وتم الاشتباك مع الصاروخين الآخرين بنجاح وإسقاطهما بواسطة السفينة العسكرية غرايفلي".
وبحسب البيان الأمريكي، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام عن شركة الشحن البحري "ميرسك"، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي ابتعدتا عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.
وفجر اليوم الأربعاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها دمرت بضربات صاروخين مضادين للسفن تابعين لـ"أنصارالله" كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا على استعداد للانطلاق من مناطق سيطرة الجماعة، معتبرةً أن "هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن البيانين الأمريكيين.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية، حيث سبق أن أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضية، قصف السفينة الأمريكية "كيم رينجر" في خليج عدن، بعد 24 ساعة من تبنيها هجومًا مماثلًا طال سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، ردًا على الضربات التي بدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الجماعة على خلفية هجمات الأخيرة على السفن.