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https://sputnikarabic.ae/20240124/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-انفجار-قرب-سفينة-في-باب-المندب-1085372955.html
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن انفجار قرب سفينة في باب المندب
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن انفجار قرب سفينة في باب المندب
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغًا عن انفجار وقع قرب سفينة في مضيق باب المندب من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T15:23+0000
2024-01-24T15:23+0000
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وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا من (ميناء) المخا في اليمن".وتابع: "البلاغ عن انفجار وقع على مسافة نحو 100 متر من الجانب الأيمن للسفينة. السفينة وأفراد طاقمها بأمان ولا توجد إصابات أو أضرار".ونصحت الهيئة السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جديدة في اليمن، استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة "أنصار الله"، كانا جاهزين للانطلاق.وقالت القيادة المركزية في بيان لها، "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، رصدها 18 غارة نفذتها أمريكا وبريطانيا على معسكرات وثكنات لقوات الجماعة في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240124/هيئة-بريطانية-تعلن-تلقيها-بلاغا-بوقوع-حادث-على-بعد-45-ميلا-جنوب-عدن--عاجل--1085363660.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن انفجار قرب سفينة في باب المندب

15:23 GMT 24.01.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANسفينة حربية، المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس جون إس ماكين
سفينة حربية، المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس جون إس ماكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغًا عن انفجار وقع قرب سفينة في مضيق باب المندب من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا من (ميناء) المخا في اليمن".
وتابع: "البلاغ عن انفجار وقع على مسافة نحو 100 متر من الجانب الأيمن للسفينة. السفينة وأفراد طاقمها بأمان ولا توجد إصابات أو أضرار".
ونصحت الهيئة السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن.
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا بلاغا عن حادث وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب عدن، وتحقق السلطات في الحادث".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جديدة في اليمن، استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة "أنصار الله"، كانا جاهزين للانطلاق.
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
هيئة بريطانية تعلن تلقيها بلاغا بوقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن
12:18 GMT
وقالت القيادة المركزية في بيان لها، "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".
وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، رصدها 18 غارة نفذتها أمريكا وبريطانيا على معسكرات وثكنات لقوات الجماعة في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.
وشنت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الأخيرة، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
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