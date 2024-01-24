https://sputnikarabic.ae/20240124/الناتو-يعلن-بدأ-مناورات-المدافع-الصامد--1085381422.html
"الناتو" يعلن بدأ مناورات "المدافع الصامد"
"الناتو" يعلن بدأ مناورات "المدافع الصامد"
أعلن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، اليوم الأربعاء، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T20:07+0000
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وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، عبر منصة "إكس": "أبحرت المدمرة "يو إس إس جونستون هول"، اليوم الأربعاء، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد-2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/البرلمان-التركي-يصادق-على-مشروع-قانون-لانضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو-1085343060.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
"الناتو" يعلن بدأ مناورات "المدافع الصامد"
أعلن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، اليوم الأربعاء، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة.
وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، عبر منصة "إكس": "أبحرت المدمرة "يو إس إس جونستون هول"، اليوم الأربعاء، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ، الأسبوع المقبل، مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".
وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد-2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.