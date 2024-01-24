https://sputnikarabic.ae/20240124/بوتين-للرئيس-التشادي-روسيا-تراقب-الهجمات-الإرهابية-بقلق-في-التشاد-1085361821.html

بوتين للرئيس التشادي: روسيا تراقب الهجمات الإرهابية بقلق في التشاد

بوتين للرئيس التشادي: روسيا تراقب الهجمات الإرهابية بقلق في التشاد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي في الكرملين، أن روسيا تراقب الوضع في تشاد عن كثب وتتابع بقلق بالغ... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T11:47+0000

2024-01-24T11:47+0000

2024-01-24T11:47+0000

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وقال بوتين: "نحن نراقب عن كثب الوضع الذي يتطور في بلدكم. كما تعلمون أننا تابعنا بقلق بالغ ما كان يحدث فيما يتعلق بمكافحة الهجمات الإرهابية، وما حدث لوالدكم. إننا نحزن، وأريد أن أعرب عن تعازينا مرة أخرى".كما أعرب عن ثقته في أن الانتخابات في الجمهورية ستجرى على مستوى عال.وأضاف الرئيس الروسي: "نحن سعداء لأنك تمكنت من تحقيق استقرار الوضع في البلاد وسنساعد في ذلك بكل الطرق الممكنة".وفي أبريل 2021، توفي والد رئيس الجمهورية الحالي الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي حكم لسنوات طويلة، متأثرا بجراح أصيب بها خلال القتال ضد المتمردين في شمال البلاد.وأعلن الجيش في تشاد بعد ذلك حل البرلمان والحكومة وتشكيل مجلس عسكري انتقالي من 15 عضوا لحكم البلاد. وكان يرأسها الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، البالغ من العمر 37 عامًا. وفي 8 أكتوبر 2022، تم حل المجلس العسكري وإعلان محمد إدريس ديبي رئيسًا مؤقتًا.وفي أواخر العام الماضي، أجرت تشاد استفتاءً صوت فيه أكثر من 85% من الناخبين لصالح دستور جديد، والذي يقول قادة البلاد إنه خطوة مهمة على طريق العودة إلى الشكل المدني للحكم. استقال رئيس الوزراء التشادي صالح كيبزابو بعد اعتماد دستور جديد كجزء من الإجراء المعتاد في البلاد.

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