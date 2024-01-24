https://sputnikarabic.ae/20240124/تحطم-طائرة-نقل-عسكرية-روسية-على-متنها-9-روس-و65-أسيرا-أوكرانيا--عاجل-1085356424.html
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 9 روس و65 أسيرا أوكرانيا- عاجل
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 9 روس و65 أسيرا أوكرانيا- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T09:34+0000
2024-01-24T09:34+0000
2024-01-24T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وتوجهت لجنة عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى مكان الحادث للبدء في التحقيق ومعرفة أسباب الكارثة.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.
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روسيا
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 9 روس و65 أسيرا أوكرانيا- عاجل
09:34 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 24.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
"في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".
وتوجهت لجنة عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى مكان الحادث للبدء في التحقيق ومعرفة أسباب الكارثة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من ضمن الضحايا أفراد من طاقم الطائرة ويبلغ عددهم 6 أشخاص و3 مرافقين للأسرى.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.