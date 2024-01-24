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https://sputnikarabic.ae/20240124/توقعات-أسعار-النفط-غير-مؤكدة-في-2024-والتقلبات-ستهيمن-في-المدى-القصير-1085362037.html
توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير
توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير
توقعت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عدم استقرار أسعار النفط في عام 2024 نظرا لتأثير العديد من العوامل على العرض والطلب. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T12:06+0000
2024-01-24T12:06+0000
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وحسب موقع "العربية"، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.ورجح التقرير تقلبا في الأسعار في المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.وتوقع التقرير أن تسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط. وأوضح أن الاضطرابات البحرية قد تسبب ارتفاعًا في تكاليف الشحن وتأثيرات جيوسياسية تؤدي إلى تقليل الاستثمارات وتباطؤ الطلب على النفط.ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم وضغوط على الأسواق الناشئة.وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يتوقع التقرير تأثيرًا محدودًا على القطاعات الرئيسية بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع سعر الدولار المحتمل قد يؤثر على قطاع السياحة وعلى التضخم وقيمة العملات المحلية في المنطقة.وفي الختام، يشير التقرير إلى عدم اليقين حيال المستقبل وأن هناك العديد من العوامل المحتملة التي قد تسبب تقلبات في سوق النفط، بما في ذلك التحولات في الطاقة والأحداث الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240120/رغم-التوترات-وتوقعات-بزيادة-الطلب-ما-العوامل-الحاكمة-لأسعار-النفط-1085214215.html
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, الأخبار
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, الأخبار

توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير

12:06 GMT 24.01.2024
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023
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توقعت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عدم استقرار أسعار النفط في عام 2024 نظرا لتأثير العديد من العوامل على العرض والطلب.
وحسب موقع "العربية"، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.
ورجح التقرير تقلبا في الأسعار في المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.
وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.
وتوقع التقرير أن تسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
رغم التوترات وتوقعات بزيادة الطلب.. ما العوامل الحاكمة لأسعار النفط؟
20 يناير, 15:29 GMT
وأوضح أن الاضطرابات البحرية قد تسبب ارتفاعًا في تكاليف الشحن وتأثيرات جيوسياسية تؤدي إلى تقليل الاستثمارات وتباطؤ الطلب على النفط.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم وضغوط على الأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يتوقع التقرير تأثيرًا محدودًا على القطاعات الرئيسية بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع سعر الدولار المحتمل قد يؤثر على قطاع السياحة وعلى التضخم وقيمة العملات المحلية في المنطقة.
وفي الختام، يشير التقرير إلى عدم اليقين حيال المستقبل وأن هناك العديد من العوامل المحتملة التي قد تسبب تقلبات في سوق النفط، بما في ذلك التحولات في الطاقة والأحداث الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
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