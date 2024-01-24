https://sputnikarabic.ae/20240124/توقعات-أسعار-النفط-غير-مؤكدة-في-2024-والتقلبات-ستهيمن-في-المدى-القصير-1085362037.html

توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير

توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير

توقعت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عدم استقرار أسعار النفط في عام 2024 نظرا لتأثير العديد من العوامل على العرض والطلب. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T12:06+0000

2024-01-24T12:06+0000

2024-01-24T12:06+0000

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073413005_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_851f8ddc64e09e71e09dd28ea85d95af.jpg

وحسب موقع "العربية"، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.ورجح التقرير تقلبا في الأسعار في المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.وتوقع التقرير أن تسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط. وأوضح أن الاضطرابات البحرية قد تسبب ارتفاعًا في تكاليف الشحن وتأثيرات جيوسياسية تؤدي إلى تقليل الاستثمارات وتباطؤ الطلب على النفط.ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم وضغوط على الأسواق الناشئة.وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يتوقع التقرير تأثيرًا محدودًا على القطاعات الرئيسية بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع سعر الدولار المحتمل قد يؤثر على قطاع السياحة وعلى التضخم وقيمة العملات المحلية في المنطقة.وفي الختام، يشير التقرير إلى عدم اليقين حيال المستقبل وأن هناك العديد من العوامل المحتملة التي قد تسبب تقلبات في سوق النفط، بما في ذلك التحولات في الطاقة والأحداث الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20240120/رغم-التوترات-وتوقعات-بزيادة-الطلب-ما-العوامل-الحاكمة-لأسعار-النفط-1085214215.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, الأخبار