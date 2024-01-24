https://sputnikarabic.ae/20240124/سويسرا-من-المستحيل-تحقيق-سلام-في-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-1085353491.html
سويسرا: من المستحيل تحقيق سلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا
سويسرا: من المستحيل تحقيق سلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا
أكد وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، يوم أمس الثلاثاء، على استحالة التوصل إلى سلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T08:13+0000
2024-01-24T08:13+0000
2024-01-24T08:13+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الخارجية السويسري كاسيس على هامش الاجتماع الذي جرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال: إن "جوهر اللقاء كان بشأن ماهية شروط عقد قمة سلام في أوكرانيا الذي يتم مناقشته مع شركاء مركزيين مثل روسيا".وأوضح كاسيس أن بدون روسيا لن تكون هناك حلول سلمية، مشيرا إلى أن روسيا تعد ركنا أساسيا في ما يجري اليوم وهي طرف مباشر".وتابع كاسيس بالقول: "لا أستطيع أن أقول لكم المزيد، يمكنكم أن تفهموا أن هذا النوع من الحوار يجب أن يظل سريا"، مضيفا أن اجتماعات مماثلة ستعقد في الأيام المقبلة مع ممثلين عن الهند والصين، ولا بديل عن إيجاد توافق لصالح السلام في أوكرانيا على الرغم من تعارض المواقف بين موسكو وكييف.وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-السويسرية-لن-يحل-السلام-في-أوكرانيا-قبل-أن-تقول-روسيا-كلمتها-1084979832.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سويسرا: من المستحيل تحقيق سلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا
أكد وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، يوم أمس الثلاثاء، على استحالة التوصل إلى سلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السويسري كاسيس على هامش الاجتماع الذي جرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال: إن "جوهر اللقاء كان بشأن ماهية شروط عقد قمة سلام في أوكرانيا الذي يتم مناقشته مع شركاء مركزيين مثل روسيا".
وأوضح كاسيس أن بدون روسيا لن تكون هناك حلول سلمية، مشيرا إلى أن روسيا تعد ركنا أساسيا في ما يجري اليوم وهي طرف مباشر".
ووصف كاسيس الهدف من اللقاء مع لافروف بـ"إقامة الحوار" من أجل مواصلة البحث عن حل سلمي.
وتابع كاسيس بالقول: "لا أستطيع أن أقول لكم المزيد، يمكنكم أن تفهموا أن هذا النوع من الحوار يجب أن يظل سريا"، مضيفا أن اجتماعات مماثلة ستعقد في الأيام المقبلة مع ممثلين عن الهند والصين، ولا بديل عن إيجاد توافق لصالح السلام في أوكرانيا على الرغم من تعارض المواقف بين موسكو وكييف.
وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.