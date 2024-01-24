https://sputnikarabic.ae/20240124/شاهد-كيف-غطت-الثلوج-مدينة-روسية-بعد-عاصفة-قوية-صور-وفيديو--1085352415.html
شاهد كيف غطت الثلوج مدينة روسية بعد عاصفة قوية... صور وفيديو
شاهد كيف غطت الثلوج مدينة روسية بعد عاصفة قوية... صور وفيديو
غطت الشلوج الكثيفة مدينة جنوب ساخالينسك الروسية على خلفية عاصفة شديدة تشهدها المنطقةK منعت خروج السكان من منازلهم وتسببت بإلغاء الرحلات الجوية بشكل مؤقت. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T08:04+0000
2024-01-24T08:04+0000
2024-01-24T08:04+0000
مجتمع
روسيا
ثلوج
ساخالين
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وتداول السكان مشاهد من المدينة تظهر تغطية الثلوج للسيارات والأبنية وحولت المدينة إلى مدينة بيضاء بالكامل.ويقوم السكان بالتعاون مع السلطات المحلية في المنطقة بإزالة الثلوج من مداخل الأبنية والطرقات لتسهيل حركة السكان.وقال حاكم مقاطعة ساخالين الروسية فاليري ليمارينكو، إن السلطات فرضت حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء مقاطعة سخالين بسبب اشتداد الإعصار.وتابع ليمارينكو: "لقد عقدت للتو اجتماعًا للجنة الطوارئ في منطقة سخالين بمشاركة وكالات إنفاذ القانون. وتمت مناقشة جميع القضايا ذات الأهمية الأساسية".وأشار ليمارينكو إلى أن العمل يركز على فتح الطرق السريعة باستخدام جميع المعدات المتوفرة لدى جميع بلديات المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ثلوج, ساخالين
شاهد كيف غطت الثلوج مدينة روسية بعد عاصفة قوية... صور وفيديو
غطت الشلوج الكثيفة مدينة جنوب ساخالينسك الروسية على خلفية عاصفة شديدة تشهدها المنطقةK منعت خروج السكان من منازلهم وتسببت بإلغاء الرحلات الجوية بشكل مؤقت.
وتداول السكان مشاهد من المدينة تظهر تغطية الثلوج للسيارات والأبنية وحولت المدينة إلى مدينة بيضاء بالكامل.
ويقوم السكان بالتعاون مع السلطات المحلية في المنطقة بإزالة الثلوج من مداخل الأبنية والطرقات لتسهيل حركة السكان.
وقال حاكم مقاطعة ساخالين الروسية فاليري ليمارينكو، إن السلطات فرضت حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء مقاطعة سخالين بسبب اشتداد الإعصار.
وتابع ليمارينكو: "لقد عقدت للتو اجتماعًا للجنة الطوارئ في منطقة سخالين بمشاركة وكالات إنفاذ القانون. وتمت مناقشة جميع القضايا ذات الأهمية الأساسية".
وأشار ليمارينكو إلى أن العمل يركز على فتح الطرق السريعة باستخدام جميع المعدات المتوفرة لدى جميع بلديات المنطقة.