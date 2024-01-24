https://sputnikarabic.ae/20240124/قناة-إسرائيلية-قطر-أبلغت-إسرائيل-أن-حماس-علقت-اتصالات-صفقة-تبادل-الأسرى-1085379842.html

قناة إسرائيلية: قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

قناة إسرائيلية: قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن دولة قطر قد أبلغت الجهات الإسرائيلية الرسمية، بأن حركة حماس علّقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T19:16+0000

2024-01-24T19:16+0000

2024-01-24T19:16+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "قطر قد أطلعت أو أخبرت تل أبيب بأن حركة حماس قد علّقت أو جمّدت إتمام صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الإسرائيلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240124/تظاهرة-نسائية-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1085379462.html

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل