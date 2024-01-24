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https://sputnikarabic.ae/20240124/كلب-ينقذ-صاحبه-بعد-سقوطه-في-بحيرة-متجمدة-فيديو-1085355738.html
كلب ينقذ صاحبه بعد سقوطه في بحيرة متجمدة... فيديو
كلب ينقذ صاحبه بعد سقوطه في بحيرة متجمدة... فيديو
التقطت كاميرا شرطي مقطعا مصورا مذهلا لكلب يساعد في إنقاذ صاحبه بعد سقوطه في بحيرة متجمدة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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2024-01-24T09:27+0000
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ووثقت الصور سقوط رجل في بحيرة متجمدة في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث بقي في الماء لمدة 16 دقيقة.وسارعت الشرطة إلى إحضار جهاز إنقاذ لمساعدة الرجل، لكن الظروف حالت دون الوصول إليه، فقام الكلب الذي كان برفقة صديقه بمساعدتهم بإرسال جهاز الإنقاذ لصديقه ليتمكن من الخروج من البحيرة.وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما، وهو أصلا من ولاية ميشيغان الأمريكية، بقي في الماء لمدة 16 دقيقة تقريبا.وبحسب الشرطة، فقد تم نقل الرجل إلى المستشفى حيث تلقى العلاج ثم خرج بعدها.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

كلب ينقذ صاحبه بعد سقوطه في بحيرة متجمدة... فيديو

09:27 GMT 24.01.2024
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوركلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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التقطت كاميرا شرطي مقطعا مصورا مذهلا لكلب يساعد في إنقاذ صاحبه بعد سقوطه في بحيرة متجمدة.
ووثقت الصور سقوط رجل في بحيرة متجمدة في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث بقي في الماء لمدة 16 دقيقة.
وسارعت الشرطة إلى إحضار جهاز إنقاذ لمساعدة الرجل، لكن الظروف حالت دون الوصول إليه، فقام الكلب الذي كان برفقة صديقه بمساعدتهم بإرسال جهاز الإنقاذ لصديقه ليتمكن من الخروج من البحيرة.
وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما، وهو أصلا من ولاية ميشيغان الأمريكية، بقي في الماء لمدة 16 دقيقة تقريبا.
وبحسب الشرطة، فقد تم نقل الرجل إلى المستشفى حيث تلقى العلاج ثم خرج بعدها.
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