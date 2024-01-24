https://sputnikarabic.ae/20240124/لافروف-الآلية-الجديدة-للتسوية-في-الشرق-الأوسط-يجب-أن-تشمل-دول-المنطقة-وربما-بمشاركة-روسيا-والصين-1085378171.html

لافروف: الآلية الجديدة للتسوية في الشرق الأوسط يجب أن تشمل دول المنطقة وربما روسيا والصين

لافروف: الآلية الجديدة للتسوية في الشرق الأوسط يجب أن تشمل دول المنطقة وربما روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تصرف الانتباه... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T18:34+0000

2024-01-24T18:34+0000

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "المقترحات المطروحة، دعنا نأخذ راحة لمدة أسبوعين أو شهرين، وتعيد إلينا المحتجزين، ويقول الطرف الآخر سنعيد، لكن ليس كل المحتجزين، هذه هي المساومة التي تصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، والجوهر يجب أن يكون وقفا فوريا لإطلاق النار".وأشار لافروف إلى أن الآلية الجديدة للتسوية في الشرق الأوسط يجب أن تشمل دول المنطقة، وربما بمشاركة روسيا والصين.وأضاف لافروف: "الآلية الجديدة يجب أن تقودها مجموعة أساسية من الدول الإقليمية، وإذا رأوا أنه من المناسب لروسيا والصين ودول أخرى في الدائرة الخارجية الانضمام إلى هذه الجهود، فسيكون هذا هو قرارهم".وأكد لافروف، أنه لا يوجد لدى الطرف الروسي أي شيء لمناقشته مع أمريكا في مجال الأمن الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تلقت بالفعل ردًا من روسيا حول هذا الملف.وأكد لافروف بأنه لم يلتق خلال زيارته لنيويورك، بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أو ممثلي فريقه.وشكك لافروف في أن تكون سلطات كييف مستعدة لحل سلمي للصراع، بما في ذلك وفق صيغة دونالد ترامب، الذي قال إنه إذا وصل إلى السلطة فسيكون قادرًا على وقف المواجهة.وأشار لافروف إلى أن روسيا ليست في حاجة إلى مهاجمة أحد، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تخرج من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(الناتو) بخلاف ذلك هي مجرد هراء.وأعرب لافروف عن أمله في أن أولئك الذين "يحذرون" من ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا، ما زالوا يتمتعون بغريزة الحفاظ على الذات.

https://sputnikarabic.ae/20240124/لافروف-تعمل-روسيا-حاليا-على-تحديد-حقائق-تحطم-طائرة-إيل--76-1085376569.html

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