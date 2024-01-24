https://sputnikarabic.ae/20240124/مقتل-شخصين-وإصابة-3-آخرين-من-الحشد-الشعبي-إثر-قصف-أمريكي-على-العراق-1085346652.html

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من "الحشد الشعبي" إثر قصف أمريكي على العراق

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من "الحشد الشعبي" إثر قصف أمريكي على العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصرين في قوات الحشد الشعبي العراقي وإصابة 3 أخرين إثر قصف جوي أمريكي استهدف مقارا للحشد في محافظتي بابل والأنبار. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T00:25+0000

2024-01-24T00:25+0000

2024-01-24T01:04+0000

الحشد الشعبي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102656/56/1026565649_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebc1d164a50b9dbbdf4c4de4a789f23d.jpg

بغداد – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا في قصف جوي أمريكي استهدف مقرًا للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق".وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق. مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وقال أوستن في بيان له: "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".وتابع: "نحن على استعداد تام لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية شعبنا ومنشآتنا. وندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف هذه الهجمات على الفور".يأتي ذلك بعد أيام معدودة من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ، أمس ومن قبلها السبت الماضي.وعقب استهداف السبت الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن " عددًا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر".وأضاف أن "قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية، وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة، إضافة إلى معسكر تدريب عراقي".وشدد على أنّ "القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20240123/أمريكا-تعلن-شن-ضربات-على-3-منشآت-لـ-كتائب-حزب-الله-العراقي-1085346506.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحشد الشعبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي