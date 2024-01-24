https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-توقف-الحرب-في-غزة-سيثير-حزب-الله-ضدنا-في-الشمال-1085352229.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: توقف الحرب في غزة سيثير "حزب الله" ضدنا في الشمال

وزير الدفاع الإسرائيلي: توقف الحرب في غزة سيثير "حزب الله" ضدنا في الشمال

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أنه "بمجرد تحديد موعد لعودة السكان إلى الشمال، فإن ذلك سيصب في مصلحة حزب الله اللبناني". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T08:05+0000

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وقال غالانت، خلال اجتماع "كابينيت الحرب" مع رؤساء السلطات في المستوطنات الشمالية، إن "حقيقة عدم وجود تاريخ علني محدد لعودة سكان الشمال إلى منازلهم هو أمر جيد"، مضيفا أن "عدم الوضوح يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لحزب الله".وذكر أن "وقف الحرب في غزة سيثير حزب الله ضدنا"، مشددا على ضرورة ألا يتنتهي الحرب في غزة في الوضع الحالي دون تفكيك كامل لحماس.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم