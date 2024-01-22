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https://sputnikarabic.ae/20240122/الصحة-في-غزة-ارتفاع-ضحايا-العدوان-الإسرائيلي-إلى-25295-قتيلا-و63-ألف-مصاب-1085284571.html
الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب
الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:01+0000
2024-01-22T12:04+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقالت الوزارة في بيانها، إن "الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الـ24 الساعة الماضية"، مشيرةً إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين قد أفادت بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث قُتل نحو 16 ألف شخص وفقد ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ بداية الحرب.وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.وفي تقرير صدر، يوم الجمعة، أشارت إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مراراً وتكراراً، وفق وكالة أسوشيتد برس.وأضافت أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.وتحذر التقارير التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام دش واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء.وقالت الأمم المتحدة إن "نقص المراحيض وخدمات الصرف الصحي أجبر الناس على اللجوء إلى التغوط في الهواء الطلق، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض".
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب

12:01 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 22.01.2024)
© AP Photoالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيانها، إن "الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الـ24 الساعة الماضية"، مشيرةً إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين قد أفادت بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث قُتل نحو 16 ألف شخص وفقد ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ بداية الحرب.
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وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.
وفي تقرير صدر، يوم الجمعة، أشارت إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مراراً وتكراراً، وفق وكالة أسوشيتد برس.
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وأضافت أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
وتحذر التقارير التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام دش واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء.
وقالت الأمم المتحدة إن "نقص المراحيض وخدمات الصرف الصحي أجبر الناس على اللجوء إلى التغوط في الهواء الطلق، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض".
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