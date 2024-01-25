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https://sputnikarabic.ae/20240125/الإذاعة-الإسرائيلية-تتوقع-مكان-السنوار-وتكشف-عن-استعداده-للحرب-قبل-15-عاما--1085387806.html
الإذاعة الإسرائيلية تتوقع مكان "السنوار" وتكشف عن استعداده للحرب قبل 15 عاما
الإذاعة الإسرائيلية تتوقع مكان "السنوار" وتكشف عن استعداده للحرب قبل 15 عاما
توقعت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، وكشفت عن استعداده للحرب قبل 15 عاما. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T06:49+0000
2024-01-25T06:49+0000
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وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن السنوار استعد للحرب الإسرائيلية على غزة قبل 15 عاما مضت، حيث دشنت حماس الأنفاق باعتباره لغزا محيرا، وتوقعت التلاعب بالجيش الإسرائيلي داخل هذه الأنفاق.وأوضحت الإذاعة أنه على خلفية ما كشفته قوات الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية من الحرب داخل الأنفاق، أن يحيى السنوار كان في مدينة خانيونس، متوقعة أنه في مدينتى رفح أو دير البلح مع المحتجزين والرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة.ويوم الأحد الماضي، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا، موضحة أن يحيى السنوار استعد للحرب على القطاع منذ حوالي 15 عاما، وأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له. ويوم الثلاثاء قبل الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240121/الإذاعة-الإسرائيلية-السنوار-استعد-لهذه-الحرب-لمدة-15-عاما-ونتحدث-عن-عشرات-الكيلومترات-من-الأنفاق-1085230753.html
https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-المالية-الإسرائيلي-قطر-دولة-تدعم-الإرهاب-وهي-الراعية-الرئيسية-لـحماس-1085385508.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

الإذاعة الإسرائيلية تتوقع مكان "السنوار" وتكشف عن استعداده للحرب قبل 15 عاما

06:49 GMT 25.01.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
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توقعت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، وكشفت عن استعداده للحرب قبل 15 عاما.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن السنوار استعد للحرب الإسرائيلية على غزة قبل 15 عاما مضت، حيث دشنت حماس الأنفاق باعتباره لغزا محيرا، وتوقعت التلاعب بالجيش الإسرائيلي داخل هذه الأنفاق.
وأوضحت الإذاعة أنه على خلفية ما كشفته قوات الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية من الحرب داخل الأنفاق، أن يحيى السنوار كان في مدينة خانيونس، متوقعة أنه في مدينتى رفح أو دير البلح مع المحتجزين والرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
الإذاعة الإسرائيلية: "السنوار" استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما ونتحدث عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق
21 يناير, 07:56 GMT
ويوم الأحد الماضي، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا، موضحة أن يحيى السنوار استعد للحرب على القطاع منذ حوالي 15 عاما، وأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.
وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له.
ويوم الثلاثاء قبل الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
وزير المالية الإسرائيلي: قطر دولة تدعم الإرهاب وهي الراعية الرئيسية لـ"حماس"
أمس, 22:43 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
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