https://sputnikarabic.ae/20240125/البنتاغون-يعلن-عن-تغيير-في-شكل-الوجود-العسكري-في-العراق-1085412312.html

البنتاغون يعلن عن تغيير في شكل الوجود العسكري في العراق

البنتاغون يعلن عن تغيير في شكل الوجود العسكري في العراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات، في الأيام المقبلة، لاستبدال الوجود العسكري للتحالف في العراق بالتعاون الثنائي. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T16:07+0000

2024-01-25T16:07+0000

2024-01-25T16:22+0000

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وقال أوستن: "الولايات المتحدة وحكومة العراق ستبدأان اجتماعات مجموعة عمل اللجنة العسكرية العليا، في الأيام المقبلة... وستضمن اللجنة العسكرية العليا الانتقال إلى تعاون أمني ثنائي مستدام بين الولايات المتحدة والعراق".وأشار إلى إنه "يتعين على الأطراف الاتفاق على التطور الأكثر فعالية للتحالف العسكري الدولي، الذي تم إنشاؤه بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الجماعة الإرهابية الدولة الإسلامية (داعش المحظورة في روسيا)". وأضاف: "لم يحدد ما إذا كنا نتحدث عن انسحاب أو تخفيض فرقة القوات الأمريكية في العراق والتي يبلغ عددها نحو 2.5 ألف فرد".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم ​​الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أميركي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق لهجمات منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد أعلنت الجماعات المسلحة في البلاد مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وعلى هذه الخلفية، تطالب السلطات والقوى السياسية الأخرى بشكل متزايد بانسحاب القوات الأجنبية من أراضي الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240125/مسؤول-في-الحشد-الشعبي-واشنطن-تزعزع-استقرار-المنطقة-ووجود-قواتها-غير-مبرر-1085412644.html

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