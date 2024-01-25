https://sputnikarabic.ae/20240125/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-جسيمة-بالقوات-الأوكرانية-على-عدد-من-المحاور-1085401234.html
القوات الروسية تلحق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية على عدد من المحاور
القوات الروسية تلحق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية على عدد من المحاور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت بضربات جسيمة تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور ضمن نطاق... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T11:37+0000
2024-01-25T11:37+0000
2024-01-25T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات تجمع قوات "الغرب"، بإسناد من نيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق ماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات تجمع قوات "المركز"، بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 270 جنديا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة.وتابع البيان: "على محور جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، ودبابة، وعربتي مشاة قتاليتين، و3 سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "غياتسينت-بي"، ومحطة حرب إلكترونية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240125/قوات-روسية-تخرج-من-تحت-الأرض-خلف-خطوط-دفاع-الجيش-الأوكراني-فيديو--1085400794.html
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روسيا
القوات الروسية تلحق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية على عدد من المحاور
11:37 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 25.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت بضربات جسيمة تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات تجمع قوات "الغرب"، بإسناد من نيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق ماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعين من طراز "كراب" بولندي الصنع.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات تجمع قوات "المركز"، بإسناد من نيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 270 جنديا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة.
وأشار البيان إلى أنه على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 310 جنديا، و4 دبابات، و4 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات تم تدمير راجمة "إم 270"، ومدفع "إم 777"، ومدفع "أكاسيا"، ومدفع "دي-20"، و مدفع "غفوزديكا"، ومدفعين "دي-30"، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.
وتابع البيان: "على محور جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، ودبابة، وعربتي مشاة قتاليتين، و3 سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "غياتسينت-بي"، ومحطة حرب إلكترونية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.