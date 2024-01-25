https://sputnikarabic.ae/20240125/قوات-روسية-تخرج-من-تحت-الأرض-خلف-خطوط-دفاع-الجيش-الأوكراني-فيديو--1085400794.html
قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن قوات روسية تمكنت من اختراق دفاع الجيش الأوكراني والوصول إلى خطوطه الخلفية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T11:32+0000
2024-01-25T11:32+0000
2024-01-25T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظة خروج القوات الروسية من فتحة نفق تحت الأرض حيث تمكنت من الوصول إلى خلف خط دفاع الجيش الأوكراني في أفدييفكا.وأشارت صحيفة "روسكي أروجي" إلى أن طول النفق كان كيلومترين، واستطاعت القوات الروسية عبور النفق والخروج منه بحيث لم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت الكافي للمقاومة.ولفتت المجلة إلى أنه تم تحييد عدد من القوات الأوكرانية واستسلام آخرين جراء تلك العملية التي قام بها اللواء الهجومي "المحاربين القدامى".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240125/جندي-أوكراني-هجومنا-انتحار--1085398800.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
11:32 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 25.01.2024)
أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن قوات روسية تمكنت من اختراق دفاع الجيش الأوكراني والوصول إلى خطوطه الخلفية.
وتظهر المشاهد لحظة خروج القوات الروسية من فتحة نفق تحت الأرض حيث تمكنت من الوصول إلى خلف خط دفاع الجيش الأوكراني في أفدييفكا.
وأشارت صحيفة
"روسكي أروجي" إلى أن طول النفق كان كيلومترين، واستطاعت القوات الروسية عبور النفق والخروج منه بحيث لم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت الكافي للمقاومة.
ولفتت المجلة إلى أنه تم تحييد عدد من القوات الأوكرانية واستسلام آخرين جراء تلك العملية التي قام بها اللواء الهجومي "المحاربين القدامى".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.