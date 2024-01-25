https://sputnikarabic.ae/20240125/قوات-روسية-تخرج-من-تحت-الأرض-خلف-خطوط-دفاع-الجيش-الأوكراني-فيديو--1085400794.html

قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو

قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو

أفادت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، بأن قوات روسية تمكنت من اختراق دفاع الجيش الأوكراني والوصول إلى خطوطه الخلفية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T11:32+0000

2024-01-25T11:32+0000

2024-01-25T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081422460_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_22733ca6ab812d566183ddcd6169220a.jpg

وتظهر المشاهد لحظة خروج القوات الروسية من فتحة نفق تحت الأرض حيث تمكنت من الوصول إلى خلف خط دفاع الجيش الأوكراني في أفدييفكا.وأشارت صحيفة "روسكي أروجي" إلى أن طول النفق كان كيلومترين، واستطاعت القوات الروسية عبور النفق والخروج منه بحيث لم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت الكافي للمقاومة.ولفتت المجلة إلى أنه تم تحييد عدد من القوات الأوكرانية واستسلام آخرين جراء تلك العملية التي قام بها اللواء الهجومي "المحاربين القدامى".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240125/جندي-أوكراني-هجومنا-انتحار--1085398800.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري