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https://sputnikarabic.ae/20240125/بث-مباشر-لانعقاد-الجولة-الـ21-لمحادثات-أستانا-حول-سوريا-في-عاصمة-كازاخستان-1085394795.html
بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
تنعقد، اليوم الخميس، الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:32+0000
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أستانا, محادثات أستانا, أخبار أستانا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أستانا, محادثات أستانا, أخبار أستانا

بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان

08:32 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تنعقد، اليوم الخميس، الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
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