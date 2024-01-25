https://sputnikarabic.ae/20240125/بث-مباشر-لانعقاد-الجولة-الـ21-لمحادثات-أستانا-حول-سوريا-في-عاصمة-كازاخستان-1085394795.html
بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
تنعقد، اليوم الخميس، الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:32+0000
2024-01-25T08:32+0000
2024-01-25T08:32+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أستانا, محادثات أستانا, أخبار أستانا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أستانا, محادثات أستانا, أخبار أستانا
بث مباشر لانعقاد الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان
يتبع
تنعقد، اليوم الخميس، الجولة الـ21 لمحادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان