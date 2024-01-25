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https://sputnikarabic.ae/20240125/تدريب-أطقم-التمساح-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1085389739.html
تدريب أطقم "التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب أطقم "التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب أطقم "التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2024-01-25T08:19+0000
2024-01-25T08:19+0000
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كا-52، التمساح، منطقة العملية العسكرية الخاصة
كا-52، التمساح، منطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريب أطقم "التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة

08:19 GMT 25.01.2024
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تشاهدون في معرض الألبوم جانبًا من تدريب أطقم مروحيات "كا-52" (التمساح)، التابعة من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم جندي من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز &quot;كا -52&quot; للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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