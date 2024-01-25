https://sputnikarabic.ae/20240125/ترحيب-شعبي-ورسمي-بالخدمات-الطبية-الروسية-في-مدينة-الحسكة-شرقي-سوريا-1085420281.html

ترحيب شعبي ورسمي بالخدمات الطبية الروسية في مدينة الحسكة شرقي سوريا

ترحيب شعبي ورسمي بالخدمات الطبية الروسية في مدينة الحسكة شرقي سوريا

أبدى العديد من سكان مدينة الحسكة السورية، عن شكرهم وامتنانهم للمبادرة الإنسانية للجيش الروسي، من خلال تقديم الخدمات الطبية والدوائية لهم بشكل مجاني في مركز... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T20:33+0000

2024-01-25T20:33+0000

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وقال المعلم المتقاعد، حسن السلطان، من سكان مدينة الحسكة، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة، بأنه ممتن جدًا للخدمات الطبية التي قدمت له من قبل الأطباء الروس، الذين قاموا بإجراء مجموعات من الفحوصات والتصوير الشعاعي له نتيجة معاناته من مشاكل عصبية عظمية وتقديم الدواء الضروري له.وتابع السلطان بأنه تم توفير مبالغ مالية تقدر بـ2 مليون ليرة سورية له من خلال الفحوصات والإجراءات الطبية التي قدمت له بشكل مجاني، كما تم إعطائه إبرة خاصة بالمعالجة، مؤكدًا بأن العشرات من المدنيين من ذوي الدخل المحدود استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل الجيش الروسي الصديق.تحية للشعب الروسيبدورها السيدة اتحاد المشرف، قدمت الشكر عبر"سبوتنيك"، للجيش الروسي والشعب الروسي الصديق من خلال تقديمه للخدمات الطبية والعلاجية والدوائية للمدنيين في مدينة الحسكة، التي تعاني من نقص كبير في المنشآت الصحية وقلة الدواء بسبب الحصار الجائر على الشعب السوري من قبل الاحتلال الأمريكي وحلف الناتو.وأكدت أنه ومن خلال مرافقتها لزوجها حصل على جميع الخدمات الطبية وأنه تم استقبالهم من قبل الأطباء والممرضين والضباط والجنود الروس بكل رحابة صدر ومحبة شاكرة تعاونهم وتغلبهم متاعب السفر من القامشلي إلى الحسكة بشكل أسبوعي.مبادرة إنسانيةأكد مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف، لـ"سبوتنيك"، بأن "هذه المبادرة الإنسانية الطبية المقدمة من الأصدقاء الروس هي مبادرة ذاتية من قبلهم، حيث تم الاتفاق معهم على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الضرورية للمرضى لسكان مدينة الحسكة وريفها".وتابع خلف بأنه "تم التركيز على العيادات والجوانب الضرورية من خلال توفير عيادات متكاملة من أطباء وممرضين وأجهزة طبية وأدوية لاختصاصات العصبية والجراحة العامة والداخلية وهي الاختصاصات الضرورية، التي نحتاجها في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث ضمن مدينة الحسكة".وأضاف خلف بأن "الخدمات ستقدم يوما في الأسبوع، حيث اتفقنا على زيادة الأيام خلال الأسبوع الواحد مع زيادة عدد الرضى والمراجعين لهذه العيادات الطبية الضرورية".وكانت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قد افتتحت عيادات لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والأدوية للمرضى والمحتاجين في المدينة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة من الأطباء والممرضين إلى مركز "اللؤلؤة" الطبي المحدث، حيث قاموا بتقديم العلاج والاستشارات الطبية لمجموعة من سكان مدينة الحسكة وريفها من أصحاب الأمراض العصبية.وقال المسؤول الطبي من القوات الروسية في قاعدة القامشلي، الطبيب الضابط أندريه، في تصريح لـ"سبوتنيك": "ضمن المهام الإنسانية التي يقوم بها الجيش الروسي ضمن مجالات عمله في سوريا، قام بالعمل والتنسيق مع مديرية صحة محافظة الحسكة على افتتاح ثلاث عيادات طبية في اختصاصات الجراحة العامة والداخلية والعصبية".وكانت القوات الروسية، قد كرمت عددا كبيرا من الأطفال الذين تعلموا اللغة الروسية، إضافة لعدد من الأطفال الأيتام ضمن دار "الرحمة" للأيتام في مدينة القامشلي، بحضور قائد قاعدة القامشلي الروسية اللواء سيرغي، بمناسبة بداية العام الجديد.كما وزعت قبلها 750 سلة غذائية وطحين على مجموعة من الأسر الفقيرة في مدينة الحسكة، وتم توزيع أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وأجرى فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.

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