https://sputnikarabic.ae/20240125/تسريب-لمقدم-بالجيش-الإسرائيلي-نحتاج-إلى-التنفس-أثناء-الحرب-على-غزة-والعودة-إلى-المنازل-1085403049.html

تسريب لمقدم بالجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى التنفس أثناء الحرب على غزة والعودة إلى المنازل

تسريب لمقدم بالجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى التنفس أثناء الحرب على غزة والعودة إلى المنازل

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقدم بالجيش الإسرائيلي يحارب في قطاع غزة، أن قواته تحتاج إلى التنفس في مثل هذه الحروب وهذا يتطلب العودة إلى... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T12:20+0000

2024-01-25T12:20+0000

2024-01-25T12:20+0000

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وذكرت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن ضابطا رفيع المستوى برتبة مقدم يقول إنه من الضروري منح قوات الجيش المزيد من التنفس خلال أو أثناء دوران رحى الحرب على قطاع غزة، ما يعني ضرورة العودة إلى المنازل لملاقاة العائلة والأولاد.وفي السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، إن "إسرائيل تقيم منطقة عازلة بطول غزة وبعمق كيلومتر واحد داخل القطاع"، وبحسب تقرير لوسائل إعلام أمريكية، فإن "المشروع يمثل مصدرا لإحباط متزايد للمسؤولين الأمريكيين الذين يقولون إنهم عبروا لأول مرة عن معارضتهم لمثل هذه الخطط بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، وراقبوا بقلق متزايد استمرار إسرائيل في المضي قدما في مشروع المنطقة العازلة.وأشار التقرير، نقلًا عن دراسة أجرتها الجامعة العبرية، إلى "تدمير ما يقرب من 40% من 2824 مبنى في غزة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، في إطار خطة لبناء منطقة عازلة بعرض كيلومتر داخل القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240125/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-مكتب-نتنياهو-هو-الذي-يسرب-نتائج-الاجتماعات-1085402635.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس