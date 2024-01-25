https://sputnikarabic.ae/20240125/جندي-أوكراني-هجومنا-انتحار--1085398800.html
جندي أوكراني: هجومنا "انتحار"
جندي أوكراني: هجومنا "انتحار"
صرح جندي في الجيش الأوكراني بأن الهجمات على مواقع الجيش الروسي مستحيلة بسبب نقص الموارد. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T10:24+0000
2024-01-25T10:24+0000
2024-01-25T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح سيرغي، الرقيب الأول في الجيش الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة فرنسية "فيغارو": "إذا طلب منا الهجوم فسنهاجم. لكن ذلك سيكون انتحارا. لدينا نقص في الأشخاص والذخيرة".وأشارت الصحيفة إلى نقص الذخيرة لدى الجيش الأوكراني، وأنه لا يسمح لهم بإطلاق القذائف متى أرادوا على عكس الجيش الروسي الذي يطلق متى شاء.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240125/ضابط-في-الأركان-النمساوية-روسيا-تستطيع-اختراق-جبهة-أوكرانيا---1085397323.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جندي أوكراني: هجومنا "انتحار"
صرح جندي في الجيش الأوكراني بأن الهجمات على مواقع الجيش الروسي مستحيلة بسبب نقص الموارد.
وأوضح سيرغي، الرقيب الأول في الجيش الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة فرنسية "فيغارو": "إذا طلب منا الهجوم فسنهاجم. لكن ذلك سيكون انتحارا. لدينا نقص في الأشخاص والذخيرة".
وأضاف أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستعدون "لأوقات عصيبة" ولم يعلقوا آمالاً متفائلة على النجاحات على الجبهة.
وأشارت الصحيفة إلى نقص الذخيرة لدى الجيش الأوكراني، وأنه لا يسمح لهم بإطلاق القذائف متى أرادوا على عكس الجيش الروسي الذي يطلق متى شاء.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.