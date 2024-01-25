https://sputnikarabic.ae/20240125/خبير-الهجوم-على-قطر-هروب-إسرائيلي-من-حالة-الفشل--1085404878.html
خبير: "الهجوم على قطر" هروب إسرائيلي من حالة الفشل
خبير: "الهجوم على قطر" هروب إسرائيلي من حالة الفشل
نناقش في هذه الحلقة: وزير المالية الإسرائيلي يصف قطر بـ"الداعمة للإرهاب" والراعية الرئيسية لـ"حماس"؛ مقتل 400 أمريكي في معارك بأوكرانيا؛ أنسولين "جيروفارم"... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:12+0000
2024-01-25T13:12+0000
2024-01-25T13:12+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الهجوم على قطر هروب إسرائيلي من حالة الفشل
خبير: الهجوم على قطر هروب إسرائيلي من حالة الفشل
قال وزير المال الإسرائيلي إن "قطر دولة تدعم وتموّل الإرهاب"، وإنها الراعية لحركة حماس، وأضاف أن علاقة الغرب مع قطر هي منافقة ومبنية على مصالح اقتصادية غير مقبولة، داعيا الغرب كي يمارس ضغوطًا قوية لإطلاق المحتجزين الاسرائيليين. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة "فيميد للإعلام" الدكتور إبراهيم المدهون:خبير: البنتاغون يخفي تورط الدم الأمريكي بالحرب ضد روسياأعلن مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات. عن هذا الموضوع، قال الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية و التاريخ العالمي - جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: "الهجوم على قطر" هروب إسرائيلي من حالة الفشل
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: وزير المالية الإسرائيلي يصف قطر بـ"الداعمة للإرهاب" والراعية الرئيسية لـ"حماس"؛ مقتل 400 أمريكي في معارك بأوكرانيا؛ أنسولين "جيروفارم" يحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الإسلامية.
قال وزير المال الإسرائيلي إن "قطر دولة تدعم وتموّل الإرهاب"، وإنها الراعية لحركة حماس، وأضاف أن علاقة الغرب مع قطر هي منافقة ومبنية على مصالح اقتصادية غير مقبولة، داعيا الغرب كي يمارس ضغوطًا قوية لإطلاق المحتجزين الاسرائيليين. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة "فيميد للإعلام" الدكتور إبراهيم المدهون:
"الهجوم على قطر هو هروب إسرائيلي من حالة الفشل في قطاع غزة بعد 111 يوم من العدوان وارتكاب أبشع الجرائم ما زال الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على تحقيق أي من أهدافه، والآن يبحث عن مخرج، فتارة يهاجم لبنان وتارة أخرى يهاجم سوريا والآن قطر وكل هذا تعبير عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية، أمّا عن المبادرة القطرية فأعتقد أن الشعب الفلسطيني معني بأي مبادرة توقف هذه الحرب".
خبير: البنتاغون يخفي تورط الدم الأمريكي بالحرب ضد روسيا
أعلن مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات. عن هذا الموضوع، قال الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية و التاريخ العالمي - جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب:
"لا تستطيع إدارة البنتاغون الكشف بشكل رسمي عن عدد قتلاها في أوكرانيا لأن هذا يمثل تورطا بالدم الأمريكي في الصراع ضد روسيا وليس فقط بالمال والسلاح، وأعتقد العدد أكبر بكثير، لكن لاحظنا أن الشعوب الغربية في الفترة الأخيرة لم تعد مهتمة بالسياسة الخارجية لحكوماتها مع غياب وجود مراكز ومنظمات يمكن أن تؤثر على المزاج العام للشعب الأمريكي، لذلك أتوقع أن ردة الفعل ستنحصر في الاستياء لا أكثر".
التفاصيل في الملف الصوتي...